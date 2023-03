Der Besuch eines Osterfeuers gehört für viele Menschen zum Feiertagswochenende dazu. In Ennepetal zündet die Skigemeinschaft ein Feuer.

Brauchtum Ennepetal: Skigemeinschaft lädt zum Osterfeuer an Andi-Hütte

Ennepetal. Für viele Ennepetaler ist ein Besuch schon gute Tradition. Worauf sich die Gäste an der Andi-Hütte freuen dürfen.

Die Skigemeinschaft Ennepetal lädt auch in diesem Jahr wieder zum Osterfeuer ein.

Am Samstag, 8. April, ab 18.30 Uhr geht es an der vereinseigenen „Andi Hütte“ (Ennepetal, Am Örtchen) los.

Neben einem gemütlichen Feuer und netter Gesellschaft wird natürlich auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

