Ennepetal: So kam es zum Pfefferspray-Vorfall in der Kita

Riesen-Aufregung und ein Großeinsatz der Rettungskräfte am Montagmittag im städtischen Familienzentrum im Mehrgenerationenhaus. Kinder weinen, husten, kämpfen mit Atemnot und spüren ein heftiges Brennen in den Augen. Sie hatten mit Pfefferspray gespielt, den sie gefunden hatten.

Kurz vor 13 Uhr war in der Betreuungseinrichtung nichts mehr wie es vorher war. Geschrei und Aufregung im kleinen Nebenraum eines Gruppenraumes. Eine Erzieherin und eine Praktikantin eilen herbei. Kaum haben sie die Tür geöffnet, um zu schauen, was los ist, hat es auch sie erwischt. Auch sie kämpfen von einer Sekunde auf die andere mit Husten, Atemnot und brennenden Augen. Die Einrichtungsleitung macht das einzig Richtige und ruft um 12.50 Uhr den Notruf 112: Fünf Kinder und zwei Erwachsene seien durch Reizgas verletzt.

Mehrere Notärzte im Einsatz

Während im Familienzentrum kräftig die Augen ausgespült, die Fenster weit geöffnet und alle Kinder in anderen Räumen in Sicherheit gebracht werden, ruft die Rettungsleitstelle den Massenanfall von Verletzten aus. Mehrere Rettungswagen eilen herbei, der leitende Notarzt, der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes und zwei weitere Notärzte. Auch aus Hagen kommt Unterstützung.

Mehrere Rettungswagen und Kräfte der Ennepetaler Hauptwache sind im Einsatz. Foto: Gruber

Alarmiert wird auch die Wehr aus Ennepetal. Stichwort „Reizgas-Einsatz im Kindergarten“. Einsatzleiter Jörg Dörnen rückt mit 13 Kräften der Hauptwache aus. „Als wir ankamen, waren schon drei Rettungswagen vor Ort und kümmerten sich um die Kinder.“

Dörner und seine Truppe stellen sicher, dass es für die schmerzhaften Reizungen keine andere Quelle gibt. „Hätte ja auch von einer defekten Heizung kommen können“, sagt Dörner, der bei solchen Einsätzen alle Möglichkeiten in Betracht ziehen muss. Zum Glück kann schnell ausgeschlossen werden, dass es etwas anderes als Pfefferspray war.

Fünf Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren betroffen

Betroffen sind insgesamt fünf Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren und die beiden Erwachsenen. Nach der Erstversorgung vor Ort werden sie zur weiteren Behandlung und vorsorglich ins Helios-Klinikum nach Schwelm bzw. ins AKH nach Hagen gebracht. Alle Kinder, die jeweils von einer Erzieherin begleitet werden, können nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Für die beiden Erwachsenen dauert es noch länger.

Die Einrichtungsleitung informiert unmittelbar nach dem Notruf alle Eltern. Noch während des Einsatzes kommen die ersten und holen ihre Kinder ab. Bei soviel Aufregung fließen auch Tränen. Kräfte vom Rettungsdienst nehmen Kinder zur Beruhigung an die Hand.

Familienzentrum Einrichtung umfasst drei Betreuungsgruppen Das Familienzentrum im Mehrgenerationenhaus ist eine städtische Einrichtung, die sich im Komplex von Haus Ennepetal befindet. 45 Kinder verteilen sich im Familienzentrum auf drei Gruppen. Die Einrichtung bietet Betreuung über 45 bzw. 35 Wochenstunden an. Zum Angebot gehört eine U3-Betreuung ab dem 4. Lebensmonat.

Bleibt die Frage, wie Pfefferspray in einem Kindergarten in Kinderhand gelangt. Das ist die Erklärung: Eine junge Frau, die am Montag im Familienzentrum ihren ersten Tag im Freiwilligen Sozialen Jahr hatte, trug den Abwehrspray in ihrer Manteltasche bei sich. Sie hatte ihn legal erworben und führte ihn zum Schutz bei sich, weil ihr Heimweg abends durchs Dunkle führt.

Ihren Mantel hatte sie, wie für Mitarbeiter-Kleidung üblich, in dem kleinen Gruppennebenraum oben im Regal in 1,80 Meter Höhe deponiert. Der unglückliche Vorfall ereignete sich in einem Moment, als keine Betreuerin im Raum war. Das eigenständige Spielen im Nebenraum sei Teil des pädagogischen Konzeptes, teilte die Stadt am Nachmittag mit.

Es war das Ende eines Tages, den im Familienzentrum niemand mehr vergisst. Die Einrichtung wird dafür sorgen, dass ein solcher Vorfall nicht noch einmal passiert.