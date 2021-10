Im Rahmen der „Waldretter“ werden der Bereich Im Dorn/ Grünenschlag in Ennepetal aufgeforstet. Förster Klaus Peter bereitet die Fläche für die Neuanpflanzung vor.

Aktion Ennepetal: So können Sie zum Waldretter werden

Ennepetal. Großer Dank an die Spender: 1000 Bäume sind es schon, die in Ennepetal neu gepflanzt werden. So können Sie mitmachen und zum Waldretter werden.

In Ennepetal werden 1000 neue Bäume gepflanzt und damit wird mehr als ein Hektar Waldfläche wieder aufgeforstet. Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben diese Investition in die Zukunft überhaupt erst möglich gemacht, weil Sie bei unserer Aktion Waldretter mitgemacht haben. Alle, die gespendet haben, sind außerdem eingeladen, selbst zur Schaufel zu greifen – im Rahmen eines Pflanzfestes am Samstag, 27. November. Wer will, kann sich auch darüber hinaus beteiligen. Denn unsere Spenden-Aktion zugunsten unserer heimischen Wälder ist noch längst nicht beendet.

Die Bestellung an die Baumschulen der Region ist rausgegangen. Rotbuchen, Traubeneichen, Sträucher, ein paar Vogelkirschen: Jetzt muss Förster Klaus Peter auf der Fläche alles vorbereiten. Die abgestorbenen Bäume sind schon längst gefällt. Doch Reisig und Äste haben sich auf dem Boden verteilt, ebenso wie Farn und Brombeeren. Gewächse, die dort nicht hingehören, machen sich breit. Jetzt muss Platz geschaffen werden für eine neue Generation Bäume. „Eine Buche kann 800 bis 1000 Jahre alt werden“, sagt der Fachmann. Sofern sie es denn schafft, den Klimawandel zu überstehen und sich in ihrem Lebensraum durchzusetzen.

Pflanzfest am 27. November

Klaus Peter ist schon lange Förster und kümmert sich im Namen des Regionalverbands Ruhr - Ruhr Grün um viele Hektar Wald. Noch nie habe er erlebt, dass so viele Bäume verschwunden sind. Er sagt: „Fichten haben keine Chance mehr.“ Sie bräuchten zu viel Wasser und kämen schlecht klar mit Trockenheit. Die Folge des Klimawandels: Der Borkenkäfer kann sich ungehindert über unzählige Bäume hermachen. Eine Entwicklung, die unaufhaltsam weiter gehen wird, da ist sich der Förster sicher. Denn gegen die gefräßigen Schädlinge komme man nicht an und die Bäume selbst seien zu geschwächt.

Die Liste der Flächen, die gerodet werden mussten, ist viel zu lang und auch noch längst nicht abgearbeitet. Um so mehr gilt: „Jeder neu gepflanzte Baum zählt“, sagt der Förster mit Blick auf den Wettlauf gegen die Zeit. Schon jetzt gibt es viel zu viele kahle Stellen in dem so wichtigen Ökosystem Wald. Es wird zwar Jahrzehnte dauern, bis sich die neuen Bäume richtig entfalten. „Wir werden das nicht mehr erleben“, sagt Klaus Peter, „aber die Menschen nach uns“. Und die Natur wird sofort davon profitieren.

Nicht alle Bäume werden es schaffen

Mitmachen und Waldretter werden Um die von Borkenkäfer und Windwurf zerstörten Flächen in Südwestfalen wieder zu bewalden, braucht es nach Schätzung des Regionalforstamtes Wald und Holz etwa 100 Millionen neue Bäume. Ein großer Teil davon kann durch natürliche Erneuerung entstehen. Um aber klima-resistente Forste zu schaffen, brauchen wir Mischwälder, die Trockenheit, Stürmen und Schädlingsbefall widerstehen können. Mit der Aktion „Waldretter“ will unsere Zeitung einen Beitrag leisten, um dieses Ziel zu erreichen. Wie wichtig das Thema ist, verdeutlicht diese Zahl. 26,9 Prozent der NRW-Fläche (oder 915.800 Hektar) besteht aus Wald. In unserer Region ist der Anteil noch größer. Unsere Zeitung beteiligt sich auch finanziell an der Aktion. Für jeden neuen Leser pflanzen wir einen Baum in der Region. Der Verlag hat zugesagt, mindestens 1500 Bäume zu spenden. Für Leser, die einen neuen Leser werben, gibt es ein besonderes Angebot unter aufforsten Wir laden alle ein, sich an der Wiederaufforstung von Südwestfalen zu beteiligen und selbst Waldretter zu werden. Das geht auf diverse Art und Weise: Eine Baumspende ist ab einem Betrag von 5 Euro möglich. Dafür wird die Fläche gerodet und hergerichtet, ein Setzling gepflanzt und gepflegt. Und weil nicht jedes Bäumchen angeht, wird bei Bedarf noch mal nachgepflanzt. Ab einem Betrag von 50 Euro, also ab 10 Baumspenden, wird auf Wunsch eine Spendenquittung ausgestellt. Natürlich wählt jeder Spender selbst aus, in welchem Bereich zwischen Hagen und Siegen, Brilon und Schwelm das Bäumchen gepflanzt werden soll. Denn Wälder machen am meisten Spaß, wenn sie vor der Haustür liegen. Hier geht’s zur Spende: waldretter Baumpate werden: Da die Wiederaufforstung eine Generationenaufgabe ist, kann man auch Baumpate werden. Für monatlich 10 Euro wird der Spender Pate einer 50 Quadratmeter großen Waldfläche, um für eine kontinuierliche Wiederaufforstung zu sorgen. Wer 19 Euro monatlich spenden möchte, wird Pate von 100 Quadratmetern Mischwald. Details: waldlokal.com/

Wenn die jungen Bäumchen aus der Baumschule kommen, sind sie gerade mal drei Jahre alt, und etwas mehr als einen Meter hoch. Warum sie so spät im Jahr in die Erde gesetzt werden? „Wir müssen warten, bis die jungen Triebe verholzen, nur dann haben sie eine Chance“, erklärt Klaus Peter. Es darf außerdem nicht zur warm und nicht zu trocken sein. Etwa 25 Zentimeter tief muss das Wurzelwerk gepflanzt werden mit ausreichend Platz nach rechts und links. Der Förster erklärt, dass die Pflanzreihen zwei Meter trennen.

Eine Fläche hat Klaus Peter auch schon im Blick - und zwar im Bereich Willringhausen und Mühlinghausen, Und zwar ganz konkret nahe der Straßen Dorn/Im Grünschlag. Der unfreiwillige Kahlschlag in diesem Bereich ist zwar größer als ein Hektar Wald. Doch im November wird der Anfang für etwas Neues gemacht.

