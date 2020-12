Ennepetal: SPD fordert bessere Busverbindung zum Impfzentrum

Die SPD fordert einen Halt des Schnellbusses 38 am Impfzentrum in Ennepetal.

Ennepetal. Die Einrichtung des Impfzentrums für den EN-Kreis läuft auf Hochtouren und die SPD macht sich Gedanken um die Erreichbarkeit.

Bekanntlich plant der Ennepe-Ruhr-Kreis die Einrichtung eines Impfzentrums im ehemaligen Aldi-Standort an der Kölner Straße in Ennepetal. In einem Antrag an Bürgermeisterin Heymann, betont die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Ennepetal, dass sie dies sehr begrüßt, zumal der Standort über eine Busverbindung über die Bahnhöfe Ennepetal/Gevelsberg und Schwelm auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sei.

Das Büttenberger Ratsmitglied Christoph Lotz wies ergänzend darauf hin, dass mit einem Extrahalt des Schnellbusses der Linie SB37 die Erreichbarkeit zum Beispiel aus Hattingen und Sprockhövel noch weiter verbessert werden könnte. „Wir greifen diesen Hinweis gerne auf und leiten ihn an die Stadt Ennepetal, den Kreis und die VER als Anregung weiter. Unser Fraktionsvorsitzender Volker Rauleff hat das bereits am Montag der VER mündlich in einer Sitzung mitgeteilt“, heißt es weiter in dem Schreiben.