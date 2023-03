Ennepetal: SPD fordert Versammlung zu Flüchtlingsunterkunft

Der untere Gebäudeteil der ehemaligen Hauptschule Friedenshöhe ist bereits zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert worden. Die Stadt Ennepetal will nun auch den oberen Teil entsprechend umbauen.

Ennepetal. SPD-Ratsherr Niko Schöneberg will, dass die Stadt Ennepetal die Bürger über die Planungen für die Flüchtlingsunterkunft Friedenshöhe informiert.

Er nehme die Berichterstattung in dieser Zeitung zu dem Thema zum Anlass, „dringendst“ um eine solchen Versammlung zu den Planungen rund um die Friedenshöhe zu bitten, schrieb Schöneberg, direkt gewähltes Ratsmitglied für den Bereich der Friedenshöhe und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, an Bürgermeisterin Imke Heymann.

„Bereits vor einigen Wochen, als das Thema im Rat eher oberflächlich angesprochen wurde, bat die SPD-Fraktion um eine frühzeitige Beteiligung unserer Bürgerinnen und Bürger in einer Bürgerversammlung, um Irritationen zu vermeiden, Verständnis zu wecken und letztlich unter Umständen bürgerschaftliches Engagement in der Nachbarschaft zu akquirieren“, so Schöneberg weiter. „Dass das bisher nicht der Fall war, trifft auf großes Unverständnis.“

Er bitte nun darum, kurzfristig eine Bürgerversammlung einzuberufen und die interessierte Öffentlichkeit unmittelbar zu informieren.

