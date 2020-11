Ennepetal: SPD fordert Videoüberwachung am Marktplatz

Nachdem am Marktplatz in Ennepetal wieder einmal illegal Müll abgeladen wurde, fordert die SPD-Ratsfraktion, Überwachungskameras zu installieren.

Angesichts der „Schweinereien“, die nach der Sperrmüllabfuhr am Montag an der Voerder Straße übrig geblieben waren, und noch bevor bekannt wurde, dass diesmal die Verursacher erwischt wurden, hat die SPD-Fraktion die Installierung einer Überwachungskamera auf dem Marktplatz in Milspe gefordert. Später sollten auch an anderen neuralgischen Punkten der Stadt, „die vermüllt werden und sich als ,kritische Treffpunkte’ zum Ärger der Bevölkerung darstellen“, Kameras angebracht werden.

In dem Antrag an Bürgermeisterin Imke Heymann weisen die Sozialdemokraten darauf hin, dass die Vermüllung sowohl die Bürgerinnen und Bürger, die die Fraktionsmitglieder immer wieder auf das Thema angesprochen hätten, sowie die Ratsmitglieder ärgere. Zudem sei es „ganz furchtbar für das Image unserer Stadt“, wenn auswärtige Kunden und Gäste dieses Bild vorfänden. Da man seit Monaten, eher Jahren, des Problems nicht Herr werde, bitte man um die Installierung von Überwachungskameras.

Nur unter strengen Auflagen möglich

Eine Videoüberwachung im öffentlichen Raum sei generell nur unter sehr strengen Auflagen möglich, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage dieser Zeitung. Laut §20 Datenschutzgesetz NRW kann diese nur zur Wahrnehmung des Hausrechts, zum Schutz des Lebens, der Gesundheit, des Eigentums oder Besitzes oder zur Kontrolle von Zugangsberechtigungen eingerichtet werden. Inwiefern eine Vermüllung als hinreichende Begründung gelten könne, sei zu prüfen, so die Verwaltung weiter. Generell gelte, dass eine Videoüberwachung einen heftigen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen darstelle. Insofern sei eine weitgehende Interessenabwägung notwendig. Nicht zuletzt gelte im Falle der Installation einer Kamera unter anderem, dass Aufnahmen nur kurz gespeichert werden dürften, dass Schilder auf die Kamera hinweisen und Hauseingänge verpixelt werden müssten.