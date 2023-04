Im Spielzimmer in Oberbauer: Sina Schoppmann, Ruza Zrakic und Edda Eckhardt (von links).

Stadt sucht Ehrenamtliche Ennepetal: Spende für Spielzimmer in Flüchtlingsunterkünften

Ennepetal. Mit einer großzügigen Spende ermöglichte der Henri Thaler Verein die Einrichtung zweier Spielzimmer für Flüchtlingskinder in Ennepetal.

Um den Kindern in den Flüchtlingsunterkünften in Oberbauer und an der Friedenshöhe etwas Freude zu bereiten, hat der Henri Thaler Verein Geld für die Einrichtung von zwei Spielzimmern bereits gestellt.

Nun können die Mädchen und Jungen an den beiden Standorten sich mit einer Spielzeugküche, einem Kaufladen, einem Spielteppich, Malutensilien, Bällebad, Bobbycars, Bälle und weitere Spielgeräte so kindgerecht wie unter den gegebenen Umständen möglich die Zeit vertreiben.

„Es war der Rest von unserem Sonderkonto für die Ukrainehilfe, dazu haben wir noch etwas von unserem regulären Konto genommen“, erklärt die Vereinsvorsitzende Edda Eckhardt. So konnten in den beiden umfunktionierten ehemaligen Schulgebäuden zwei Zimmer weitgehend identisch ausgestattet werden. Für Jugendliche konnte auch ein Kicker angeschafft werden, außerdem gibt es gemütliche Sitzsäcke.

Bürgermeisterin Imke Heymann, Fachbereichsleiterin Ruza Zrakic, die Ehrenamtsbeauftragte der Stadt, Desirée Brünger, und Sina Schoppmann, die den Einsatz Ehrenamtlicher in den Flüchtlingsunterkünften koordiniert und die Spielgeräte bestellt hatte, bedanken sich für die großzügige Spende. Inzwischen haben sich auch ehrenamtliche Kräfte gefunden, die sich in der Kinderbetreuung engagieren und einen niederschwelligen Deutschkurs anbieten.

Stadt sucht Ehrenamtliche

Die Stadt sucht noch weitere Ehrenamtliche, „die Lust habe, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen in Kontakt zu treten“, so Imke Heymann. Es gehe darum, sich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Unterkünfte zu beschäftigen. Dabei gehe es nicht nur um die Kinderbetreuung, sondern auch um Beschäftigungsangebote für Erwachsene. Gemeinsam Musik machen, basteln, oder auch einfach für ein nettes Beisammensein zu sorgen – die Palette der Möglichkeiten ist breitgefächert. Auch Vereine seien willkommen, sich einzubringen, um vielleicht ein Fußballturnier oder andere Aktivitäten zu organisieren, erklären die Verantwortlichen aufseiten der Stadt.

Wer Interesse hat, eine Aufgabe zu übernehmen, wird gebeten, sich bei Sina Schoppmann zu melden: 0170/9464425 (Mo. bis 14 Uhr, Di. ab 17 Uhr und Do. bis 14 Uhr), E-Mail: sschoppmann@ennepetal.de.

