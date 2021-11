Ennepetal: Sperrung der Milsper Straße dauert länger

Die Baustelle an der Milsper Straße verzögert sich.

Ennepetal. Die Bauarbeiten auf der Milsper Straße in Ennepetal verzögern sich. Hier gibt es alle wichtigen Infos.

Bauarbeiten an der Milsper Straße verzögern sich: Die Straßensperrung bleibt somit noch bis zum Ende der 46. Kalenderwoche bestehen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Aus technischen Gründen verzögert sich die Fahrbahnsanierung der Milsper Straße zwischen der Einmündung Wehrstraße und der Einmündung Mittelstraße. Ursprünglich war vorgesehen, die Arbeiten am 5. November abzuschließen. Nunmehr gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die Sanierungsarbeiten an der Straße voraussichtlich frühestens am 19. November beendet werden können.

Die bestehende Umleitung wird bis zum Ende der Arbeiten aufrechterhalten. Die Gehwege sind von der Baumaßnahme nicht betroffen. Während der gesamten Baumaßnahme sind die umliegenden Supermärkte weiterhin zu erreichen.

Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die Beeinträchtigungen gebeten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm