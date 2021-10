Ennepetal: Spreeler Weg wird vollständig gesperrt

Achtung Baustelle: Der Spreeler Weg in Ennepetal muss abschnittsweise vollständig gesperrt werden.

Ennepetal. Der Spreeler Weg in Ennepetal muss wegen Bauarbeiten für den Verkehr abschnittsweise vollständig gesperrt werden.

Die Asphaltdecke wird saniert, die Folge: vollständige Sperrung des Spreeler Wegs.

Vom 2. bis 5. November wird die Asphaltdecke des Spreeler Wegs von der Abzweigung Hölzerne Klinke bis zum Bereich Griesensiepen erneuert. Deshalb muss die Straße in diesem Bereich vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Eine Durchfahrt ist für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes möglich. Die Arbeiten können nur bei trockenem Wetter und Temperaturen über 4° Celsius durchgeführt werden.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren.

