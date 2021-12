Ennepetal: Stadtkapelle spielt eine kleine Weihnachtsmusik

Ennepetal. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Ennepetal spielt am Samstag (18. Dezember) – im etwas kleineren Rahmen – ihre traditionelle Weihnachtsmusik.

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Ennepetal wird am Samstag, 18. Dezember, wieder ihre traditionelle Weihnachtsmusik spielen. Coronabedingt wird es weniger Stationen als gewohnt geben, doch nachdem die Instrumente im vergangenen Jahr ganz stumm bleiben mussten, dürfen sich die Ennepetalerinnen und Ennepetaler diesmal auf Platzkonzerte an drei Stellen freuen.

„Alle privaten Stationen lassen wir weg“, erklärt der Vorsitzende Peter Eckelt. So müssen die ehemaligen Bürgermeister Friedrich Döpp, Michael Eckhardt und Wilhelm Wiggenhagen auf die obligatorischen Ständchen verzichten, sind aber zum Haus der Begegnung an der Lindenstraße eingeladen. Dort wird das Orchester nämlich am Samstag gegen 17 Uhr seine kleine Tour beenden. Zuvor spielen die Musiker ab 15.30 Uhr an der Seniorenresidenz in der Rollmannstraße in Voerde und ab etwa 16.15 Uhr am Haus Elisabeth in der Kirchstraße in Milspe.

„Wir werden auch in etwas kleinerer Besetzung auftreten“, sagt Peter Eckelt. Er freue sich aber, dass man zum Jahresabschluss wieder spielen könne. Die Weihnachtsmusik sei ja immer ein Dankeschön an die Bevölkerung für die Unterstützung der Stadt- und Feuerwehrkapelle.

Das Orchester bittet alle, die dem Orchester lauschen wollen, die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten.

