Ennepetal: Stadtverwaltung genehmigt sieben Osterfeuer

Auch beim TuS Haspetal darf in diesem Jahr wieder ein Osterfeuer brennen.

Ennepetal. Die Stadtverwaltung hat sieben Osterfeuer, die am Karsamstag auf Ennepetaler Stadtgebiet entzündet werden dürfen, genehmigt.

Nachdem die Anmeldefrist für Osterfeuer am 10. März abgelaufen ist, wurden die angemeldeten Osterfeuer durch den Fachbereich Ordnung, Bürgerdienste und Bildung überprüft.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Das Rathaus hat am Freitag eine Liste zugelassener Osterfeuer veröffentlicht, bei denen jeder eingeladen ist, an diesen Brauchtumsfeuern teilzunehmen. Osterfeuer, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind, entsprechen nicht den Voraussetzungen und sind untersagt.

Zugelassen sind nach diesen Kriterien die folgenden Osterfeuer:

Voerder Schützenverein (Helkenberger Weg 10, Wiese am Schützenheim),

des Kleingartenvereins Homberge (Rüggeberger Straße 99, Parkplatz KGV),

Skigemeinschaft Ennepetal (Andy Hütte),

Förderverein Kindergarten Rüggeberg (Schnabeler Weg, Nähe Haus Nr. 27, auf der Wiese),

TuS Haspetal (Kleinspielfeld – Sportlerheim – Hagener Straße),

Nachbarschaft Finkenberg (Wiese Finkenberg 4),

Freiwillige Feuerwehr Ennepetal, Löschgruppe Oberbauer (Breckerfelder/Ecke Bülbringer Straße).

Die Osterfeuer dürfen am Karsamstag, 8. April, ab 18 Uhr entzündet werden.

Wie schon mehrfach berichtet, sind seit dem Jahr 2014 in Ennepetal nur noch öffentliche Brauchtumsfeuer erlaubt, die für die Bevölkerung frei zugänglich sind. Diese öffentlichen Feuer dürfen nur von Vereinen und Organisationen durchgeführt werden, nicht mehr von Privatpersonen.

Bei Messungen wurden zahlreiche Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte aufgrund von Osterfeuern verzeichnet. Am Ostersonntag wurde an rund drei Viertel aller Luftqualitäts-Messstationen des Landes Nordrhein-Westfalen der Tagesgrenzwert für Feinstaub PM10 von 50 μg/m³ überschritten.

+++Lesen Sie auch:+++

Stiftung Volmarstein: Neue Vorwürfe aus Mitarbeiter-Kreisen

Das treibt sie an: Waldretter pflanzen in Ennepetal weiter

Gevelsberger Kirmes 2023: Das sind die Attraktionen

Zu den gesundheitlichen Wirkungen von Feinstaub wurden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. Laborexperimente, eine hohe Zahl an Studien und Untersuchungen an staubbelasteten Arbeitsplätzen belegen eindeutig die gesundheitsschädliche Wirkung von Feinstaub. Neuere bevölkerungsbezogene Studien weisen darüber hinaus nach, dass diese Effekte bereits bei umweltüblichen Staubkonzentrationen auftreten können.

Aus diesem Grund wurde auch in Ennepetal eine Änderung notwendig.

Für weitergehende Fragen steht im Rathaus Jana Leuchter, 02333/979 - 195, vom Fachbereich Ordnung, Bürgerdienste und Bildung zur Verfügung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm