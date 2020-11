Die Stadtverwaltung befindet sich organisatorisch und personell im Umbruch. Ab dem 1. Januar 2021 wird es fünf Fachbereiche geben, bis vor wenigen Tagen waren es noch drei. Die Zahl der Dezernate wurde in diesem Zusammenhang von zwei auf drei erhöht. Darüber hinaus ist die Nachfolge für die vakanten Leitungsstellen der Fachbereiche Bürgerdienste und Stadtentwicklung sowie Finanzen und Interner Service zu regeln.

Fachbereiche

Bisher gab es in der Verwaltung drei Fachbereiche. Schon lange stand fest, dass die als Anstalt öffentlichen Rechts ausgegliederten Stadtbetriebe (SBE) zum 1. Januar 2021 in die Verwaltung rücküberführt werden. Sie werden den Fachbereich 4 „Bauen und Betriebshof“ bilden. Einige Teilbereiche waren schon vorab ins Rathaus gewandert. Die Fachbereichsleitung übernimmt Thomas Pflug, bisher Abteilungsleiter Tiefbau bei den SBE. Vorstand Joachim Hübner, der in etwa eineinhalb Jahren in den Ruhestand gehen wird, behält sein Amt bis zum 31. Dezember und soll anschließend eine neue Aufgabe übernehmen.

Ebenfalls neu eingerichtet wurde der Fachbereich 5 „Feuerwehr und Rettungswesen“. Bisher war das Aufgabengebiet im Fachbereich 2 „Bürgerdienste und Stadtentwicklung“ angesiedelt. Dessen Leiter Stephan Langhard ist inzwischen Bürgermeister der Stadt Schwelm. „Wir haben aufgrund des Weggangs von Stephan Langhard überlegt, wie wir das auffangen können“, erklärt Kämmerer und Personaldezernent Tim Strathmann. Der Bereich Feuerwehr sei in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Inzwischen beschäftige man 50 hauptamtliche Wehrleute und sei für 250 ehrenamtliche Kräfte verantwortlich, so Strathmann. Hinzu kommt, dass für Personal und Ausrüstung ein großes Budget zu verwalten ist. „Daher erschien es uns angemessen, das herauszulösen“, meint der Personaldezernent. Der Schritt ist nach erfolgtem Ratsbeschluss bereits vollzogen, Leiter des neuen Fachbereichs ist Wehrchef Frank Schacht.

Im Fachbereich 1 „Finanzen und Zentraler Service“ ist die Nachfolge des bisherigen Leiters Tim Strathmann zu klären, das Gleiche gilt für den Fachbereich 2 nach dem Weggang von Stephan Langhard. Für die beiden Leitungsstellen laufe derzeit das Bewerbungsverfahren, erklärt Strathmann. Die Stellen habe man intern ausgeschrieben. Ziel sei es, die Personalentscheidungen noch in diesem Jahr zu treffen. Zum 1. Januar, wenn die Neugliederung der Verwaltung organisatorisch abgeschlossen sein wird, könnten idealerweise dann auch die neuen Fachbereichsleiter ihre neuen Aufgaben übernehmen.

Im Fachbereich 3 „Jugend, Soziales und Bildung“ ändert sich nichts Wesentliches. Fachbereichsleiter bleibt Michael Schmidt, Jugendamtsleiterin ist Dagmar Ante.

Dezernate

Die Neuorganisation der Fachbereiche geht einher mit einer veränderten Geschäftsverteilung. Bürgermeisterin Imke Heymann wird zuständig sein für den neuen Fachbereich Bauen und Betriebshof sowie als Aufsichtsratsvorsitzende für die städtische Tochtergesellschaft Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co., in der Haus Ennepetal, „Platsch“ und Kluterthöhle sowie die Netzgesellschaft für das Strom- und Gasnetz gebündelt sind. Der Erste Beigeordnete Dieter Kaltenbach bleibt Allgemeiner Vertreter der Bürgermeisterin und Dezernent für Bildung, Jugend und Soziales. Zudem kümmert er sich um den Bereich Bürgerdienste und Stadtentwicklung. Tim Strathmann, der das Amt des Kämmerers von Dieter Kaltenbach übernommen hat, verantwortet die Bereiche Finanzen und Interner Service sowie Feuerwehr und Rettungswesen und ist darüber hinaus neuer Abwesenheitsvertreter an der Verwaltungsspitze.

Stabsstellen

Personelle Veränderungen gab es auch in den Stabsstellen, die bei der Bürgermeisterin angesiedelt sind: Wolfgang Schrey, zuletzt bei der Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG und davor Vorstand der SBE, leitet als Referent von Imke Heymann das wieder zusammengelegte Amt der Bürgermeisterin und des Rates. Der bisherige Referent der Bürgermeisterin, Martin Küpper, hat die Leitung der Abteilung Soziale Hilfen übernommen. Rabea Kreikenbaum, die für die Ratsangelegenheiten zuständig war, ist nun bei den SBE bzw. ab Januar im Fachbereich 4 tätig. Ehrenamtsbeauftragte der Stadt bleibt Inass Al-Jawari, neue Gleichstellungsbeauftragte ist seit Anfang Oktober Nina Däumig. Um das Thema E-Government kümmert sich weiterhin Tarek Alhossni.