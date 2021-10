Ennepetal: Start für Bauarbeiten auf der Milsper Straße

Der Bahnübergang Klutert an der Milsper Straße ist dringend sanierungsbedürftig. Nach Initiative der SPD-Ratsfraktion will die Talbahn GmbH den Übergang instand setzen und die Stadt Ennepetal versuchen, zugleich die Milsper Straße zwischen Wehrstraße und Mittelstraße zu sanieren.

Ennepetal. Die Bauarbeiten an der Milsper Straße in Ennepetal beginnen.

Die lang erwartete Sanierung der Milsper Straße in Ennepetal zwischen Wehrstraße und Mittelstraße sowie des Bahnübergangs an der Klutert beginnt am Montag, 25. Oktober. Für die Autofahrer bedeutet das, dass sie etwa zwei Wochen lang mit Verkehrsbehinderungen rechnen und Umleitungen nutzen müssen.

Für den ersten Bauabschnitt wird die Milsper Straße im Bereich der Mittelstraße halbseitig gesperrt. Für die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt wird eine Vollsperrung für den Bereich zwischen der Mittelstraße und der Wehrstraße eingerichtet.

