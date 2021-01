Ennepetal: Statt Sternsingern kommt königliche Post ins Haus

Ennepetal Die Sternsingeraktion fällt wegen Corona in Ennepetal ausfallen. Doch das Vorbereitungsteam hat sich eine Alternative einfallen lassen.

Ennepetal. In diesen Tagen wollten wieder Dutzende Kinder und Jugendliche aus der Katholischen Gemeinde in Ennepetal durch die Straßen ziehen, um den Menschen Frieden zu wünschen, den Segen zu bringen und Geld für gute Zwecke zu sammeln. Doch in diesem Jahr kann die traditionelle Sternsingeraktion aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden. Das Vorbereitungsteam aus Herz Jesu und St. Johann Baptist hat sich aber einiges einfallen lassen, um die Gemeinde trotzdem erreichen zu können.

„Alle Familien, die auf unserer Liste stehen und jedes Jahr von den Königen besucht wurden, haben königliche Post bekommen“, berichtet Mitorganisatorin Eva Gras. „Darin enthalten ist ein Anschreiben mit Erläuterung der diesjährigen Aktion, der Türaufkleber mit dem Segenspruch, der Flyer des Bistums sowie auch die Bitte um eine Spende.“ Wer spenden möchte, kann dies per Überweisung tun oder einen Umschlag in die Briefkästen der Bücherei oder des Pfarrbüros einwerfen.

Kekse oder Blumen für die Seniorenheime

Für die Seniorenheime hat sich das Sternsingerteam etwas Besonderes einfallen lassen. Diese bekommen neben dem Segenspruch, einem lieben Brief und einer Sternsinger-CD jeweils eine große Tüte selbstgebackene „Königskekse“ oder Blumen. Für den Gemeindebezirk St. Johann Baptist wird Eva Gras die Gaben am Fest der Heiligen Drei Könige am 6. Januar ins Haus am Steinnocken und die Einrichtung an der Rollmannstraße bringen. In Milspe wird Gaby Wasiak ebenfalls in den nächsten Tagen das Haus Elisabeth und das Seniorenzentrum an der Loher Straße besuchen.

Gottesdienste mit den Sternsingern wird es in diesem Jahr leider nicht geben.

„Die Kinder sind alle sehr traurig, da es für alle in jedem Jahr eine Herzensache ist, für andere Kinder etwas zu tun“, meint Eva Gras. Das wird auch in dem Brief an die Familien, die sonst besucht worden wären, zum Ausdruck gebracht – ebenso wie die Hoffnung, 2022 wieder persönlich vor der Tür stehen zu können.

Kinder von Arbeitsmigranten in der Ukraine im Blickpunkt

In diesem Jahr stellt die Sternsingeraktion Kinder von Arbeitsmigranten in den Mittelpunkt, Beispielland ist die Ukraine. Viele Kinder in dem Land kennen das Gefühl, ihre Eltern zu vermissen – manchmal monatelang. Die Eltern müssen zum Arbeiten ins Ausland gehen, weil sie in ihrer Heimat keine Arbeit finden oder so wenig Geld verdienen, dass die Familien kaum davon leben können. Im Caritas-Zentrum finden Kinder Trost und Halt – auch dank der Unterstützung der Sternsinger. Und so steht die Aktion Dreikönigssingen 2021 unter dem Motto „Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit" Von Arbeitsmigration betroffenen Kindern zur Seite zu stehen, sie zu stärken und zu schützen, ist ein Schwerpunkt des Sternsinger-Projektpartners Caritas Ukraine. In elf Tageszentren im ganzen Land bietet die Caritas den Kindern Gemeinschaft, psychologische Betreuung und Seelsorge, Hausaufgabenhilfe, Kunst- und Handwerkskurse, Ausflüge und Sommercamps. In Veranstaltungen zu den Kinderrechten lernen die Mädchen und Jungen zudem, ihre Rechte zu artikulieren und einzufordern. Wichtig ist den Projektpartnern auch, den Kontakt zu den Erziehungsbeauftragten und Vormündern vor Ort – meist sind es die Großeltern – sowie zwischen Eltern und Kindern zu pflegen. Mit Unterstützung der Sternsinger will die Caritas Ukraine ihre vielfältigen Aktivitäten fortsetzen und weiterentwickeln.

In der weltweiten Corona-Pandemie habe das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ bisher mit Nothilfen in Höhe von zwei Millionen Euro reagiert, heißt es in dem Brief der Ennepetaler Sternsinger an die Familien. Auch in der Ukraine kämpfe man gegen die gesundheitlichen und sozialen Folgen des Coronavirus. Die Sternsinger würden sich konsequent für den Schutz von Kindern und Jugendlichen einsetzen, Lebensmittel und Hygienekits verteilen und die Menschen über das Virus aufklären. Auch seelsorgerisch würden sie jungen Menschen helfen, mit Angst und Unsicherheit, aber auch mit Trauer und Verlust umzugehen. All dies sei nur möglich durch Jahrzehnte lange Spendenbereitschaft sowie einen immer wieder bemerkenswerten Einsatz vieler Kinder weltweit.