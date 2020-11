Sie nennen sich „Nachbarhilfe“ und „Notgemeinschaft“ und haben eins gemeinsam: Sie sind Sterbekassen. Beide wurden im Jahr 1923 gegründet, als die Not groß war und viele Familien einfach nicht wussten, wie sie ihre Verstorbenen beerdigen sollten. Es fehlte ihnen in der schlimmen Zeit das nötige Geld. Aus dieser Not heraus gründete sich in Voerde die Sterbekasse „Nachbarhilfe“ und in Milspe unter dem Dach der Evangelischen Kirchengemeinde die „Notgemeinschaft“.

Beide Institutionen bestehen heute noch und haben stattliche Mitgliederzahlen: die Nachbarhilfe in Voerde 1945 und die Notgemeinschaft in Milspe 2100 Mitglieder. Noch etwas haben sie gemeinsam: Die Mitgliederzahlen sinken jährlich, wenn auch nicht stark, aber stetig.

In der jüngsten Jahreshauptversammlung der Sterbekasse Nachbarhilfe Voerde zeigte der Erste Vorsitzende Klaus Müller die Mitgliederbewegung auf. Zu Beginn des Jahres 2019 waren es 1981 Mitglieder, am Ende des Jahres 1945. 37 Mitglieder waren gestorben vier ausgetreten und acht wurden ausgeschlossen. Es gab 13 neue Mitglieder.

Niedrigzinsphase ein Problem

Die Notgemeinschaft in Milspe wird in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keine Jahreshauptversammlung durchführen, aber Kirsten Grefe, die die Geschäfte führt, teilt auf Anfrage dieser Zeitung mit: Beachte man die Altersstruktur der Mitglieder, ist festzustellen, dass die Anzahl der beitragsfreien Mitglieder (ab 75. Lebensjahr) ständig steige, jedoch neue Verträge nicht ausgleichend abgeschlossen würden. „Dieses könnte in Zukunft ein Problem für die Kasse werden“, erklärt Kirsten Grefe, die auch auf die lang anhaltende Niedrigzinsphase und auf auslaufende höher verzinsliche Anlagen hinweist: „Dieses macht der Kasse zu schaffen. Das Sterbegeld muss dementsprechend angepasst werden,“ schreibt die Geschäftsführerin.

Die Voerder wurden jüngst von der Bezirksregierung Arnsberg geprüft, und das Ergebnis ist wie seit Jahren: „Alles ist in Ordnung.“ Im Jahr 2019 hatte die Nachbarhilfe Gesamteinnahmen von 90.677,29 Euro und Gesamtausgaben von 56.052,70 Euro. Davon gab sie allein für Sterbefälle und Austritte 46.884,01 Euro aus und dazu noch Gewinnzuschläge in Höhe von 7053,80 Euro. Der Überschuss beträgt 34.624,59 Euro. Das Gesamtvermögen gibt der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit 2.042.093,81 Euro an. Die Rendite betrug 2,94 Prozent.

Verantwortliche und Ansprechpartner Klaus Müller ist seit neun Jahren 1. Vorsitzender der Nachbarhilfe in Voerde , Paul-Georg Dahl seit sechs Jahren Schriftführer. Sabine Müller übt seit 27 Jahren das Amt der Beisitzerin aus. Margarete Sondermann ist seit 29 Jahren Kassiererin. Sie berät auch an der Versicherung Interessierte. Ihr Telefon: 02333/3915. E-Mail-Adresse: info@sterbekasse-nachbarhilfe-voerde.de. Greta Biederbick ist die 1. Vorsitzende der Notgemeinschaft in Milspe . 2. Vorsitzende ist Silke Röder . Die Geschäftsführung hat Kirsten Grefe inne. Sie ist immer dienstags von 16 bis 18 Uhr unter Telefon 02333/833511 zu erreichen. Eine „Begräbnishilfe“ gab es bis vor einigen Jahren auch in Oberbauer . Sie war anders organisiert, als die Sterbekassen in Voerde und Milspe. Starb ein Mitglied, wurde jeweils bei den anderen Mitgliedern „an der Tür“ gesammelt.

Um auch in Zukunft gut dazustehen, hat die Nachbarhilfe Voerde ein versicherungsmathematisches Gutachten erstellen lassen, ein Jahr eher als gesetzlich vorgeschrieben. „Es gibt uns Sicherheit und zeigt uns die richtigen Schritte auf“, kommentierte Schriftführer Paul Georg Dahl. Die wenigen im „Voerder Eck“ erschienenen Mitglieder stimmten einstimmig für eine Satzungsänderung und die neuen Beitrags- und Leistungstarife und folgten so dem Gutachter. Die Beschlüsse treten nach einer erfolgten Zustimmung der Aufsichtsbehörde am 1. Januar 2021 in Kraft.

Die Grundaussage: Die Beiträge sind gestaffelt nach Abschlussalter. Die Sterbekasse wird aber auch attraktiver und bleibt weiterhin ein Stachel im Pelz der großen Versicherungen. Neben der Grundversicherung können jetzt pro Person zehn weitere Versicherungen abgeschlossen werden. Das Höchststerbegeld beträgt damit 4449 Euro. Neu: Neumitglieder müssen bis zum Lebensende bezahlen. Sie können aber auch einen Einmalbetrag gestaffelt nach Abschlussalter (von 320 bis 378 Euro) bezahlen und sind so sein Leben lang versichert. Eine weitere wichtige Änderung: Personen bis zum 67. Lebensjahr werden jetzt aufgenommen, bisher nur bis zum 54. Lebensjahr. „Ab Januar 2021 kann man die neuen Tarife und Leistungen auf der Internetseite nachlesen“, sagt Klaus Müller.

Werbemaßnahmen bisher verpufft

Bei der Notgemeinschaft in Milspe sind Kinder bis zum 17. Lebensjahr mitversichert. In Voerde bis zum 15. Lebensjahr. In Milspe können bis zu fünf Versicherungen abgeschlossen werden.

Beide Sterbekassen suchen Mitglieder. Aber alle bisherigen Werbemaßnahmen verpufften mehr oder weniger. Dabei haben sie ein gutes Argument: Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen seit 2004 kein Sterbegeld mehr aus. Klaus Müller argumentiert: „Bei uns kann man mehr Geld verdienen als auf dem Sparbuch.“