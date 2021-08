Ennepetal: Suche nach historischen Objekten geht weiter

Ennepetal. Objekte des Heimatvereins Ennepetal-Milspe sind jetzt Teil der „Stadtgeschichtlichen Sammlung Ennepetal

Seit Gründung des Sammlungsprojektes für ein „Stadthistorisches Museum Ennepetal“ im Jahre 2016, konnten schon zahlreiche Objekte aus dem Alltagsleben, dem Handwerk und der Industrie übernommen und dokumentiert werden. Nach der Anschaffung von Lagerregalen – gefördert durch den „Heimatscheck“ –, erfolgte im März deren Aufbau mit tatkräftiger Unterstützung der GEBAL/Gevelsberg in der ehemaligen (sanierten) Turnhalle des Stadtarchivs Ennepetal als geeignetes Depot für die Sammlung. Die gute Zusammenarbeit mit der GEBAL und dem Stadtarchiv ist besonders hervorzuheben.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

150 Exponate

Der Heimatverein Ennepetal-Milspe hatte ebenfalls über die vielen Jahre interessante Objekte gesammelt, die jetzt in die „Stadtgeschichtliche Sammlung Ennepetal“ übernommen wurden. Es handelt sich hierbei um 150 Stücke, darunter auch einige „Ennepetaler Spezialitäten“.

Auch diese Axt gehört zu den Objekten des Heimatvereins Ennepetal-Milspe, die in die Stadtgeschichtlichen Sammlung Ennepetal übernommen wurden. Foto: Privat

Auch diese Objekte werden inventarisiert und erhalten, wie alle anderen, eine Inventar-Nummer. Ergänzend dazu wird jedes Sammlungsstück fotografiert und möglichst vollständig dokumentiert. Das ist zwar sehr aufwendig, aber nachhaltig sinnvoll, da die Objekte dann später besser erklärt und vermittelt werden können. Ziel ist es, diese Sammlung einerseits der regionalen Forschung und andererseits einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Schon der Deckel erzählt Geschichte. Es besteht weiterhin großes Interesse an der Übernahme von Objekten aus Alltag, Handwerk und Technik in Verbindung mit persönlichen Erinnerungen Foto: Privat

Objekt jetzt auch online

Ein erstes Objekt aus der „Stadtgeschichtlichen Sammlung Ennepetal“ ist jetzt auch online zu sehen bei: museum-digital: westfalen. Es handelt sich bei diesem Exponat um eine Handschleifmaschine für Mähbalken von Stockey & Schmitz aus dem Jahre 1927. Diese stammt möglicherweise aus einer damaligen Ausstellung für landwirtschaftliche Maschinen und Zubehörteile, denn zu dieser Maschine gehört auch ein authentisches Informationsschild. Die von Hand betriebene Maschine ist eine Eigenentwicklung von Stockey & Schmitz.

Lesen Sie auch: EN-Kreis: Bei Leitstelle laufen tausende Notrufe ins Leere

Inzwischen umfasst die „Stadtgeschichtliche Sammlung Ennepetal“ an die 500 Stücke. Fachlich unterstützt wurde die Online-Präsentation freundlicherweise durch das LWL-Museumsamt für Westfalen (Dokumentation/Bibliothek). Es besteht auch weiterhin ein großes Interesse an der Übernahme von Objekten aus Alltag, Handwerk und Technik in Verbindung mit persönlichen Erinnerungen oder zur Stadtgeschichte Ennepetals allgemein.

Wer etwas zu dem Projekt „Stadtgeschichtliche Sammlung Ennepetal“ beitragen möchte, kann sich wenden an: Dr. phil. Hubert Köhler, E-Mail: dr.hubertkoehler@web.de oder unter: 02333/81464.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm