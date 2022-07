Ennepetal: Süße Verführungen – Neues Buch von Britta Kummer

Ennepetal. Himbeeren mit Vanillejoghurt oder Erdbeer-Hüttenkäse-Creme: In ihrem neuen Buch bietet die Ennepetaler Autorin Britta Kummer süße Verführungen.

Die heimische Autorin Britta Kummer hat wieder „zugeschlagen“: zunächst an Himbeersträuchern, wenig später auf ihrem Schreibblock, der immer griffbereit liegt, um neue Ideen festzuhalten. Nun ist ihr neues Buch „Kummers süße Verführungen“ erschienen.

Die Voerderin, die gern mit ihrem „Rolli“, wie sie sagt, über den „Rentnerschnellweg“ in Voerde und durch die nähere Umgebung saust, legte einen Stopp ein, als ihr Blick auf prächtige Sommerhimbeeren am Wegesrand fiel. Klar, dass reichlich davon in den Bauch wanderten. Da Britta Kummer obendrein noch die heute eher seltenen wilden Blaubeeren entdeckte, war die Idee geboren: ein Rezept-Buch herauszubringen mit süßen Verführungen. Rasch trug sie Rezepte zusammen, die sie dann allesamt – 72 waren es am Ende – auch ausprobierte.

72 Rezepte zusammengetragen

„Ideen habe ich immer genug. Es macht auch Spaß, die Ideen umzusetzen. Und die Himbeeren lachten mich regelrecht an. Ich liebe Himbeeren, es sind meine Lieblingsbeeren. Die haben ein wunderbares Aroma“, schwärmt Britta Kummer. Große und kleine Schleckermäulchen kommen mit dem Buch auf ihre Kosten. „Und auch die, die darauf achten (müssen), nicht so viel Industriezucker beziehungsweise raffinierten Zucker zu sich zu nehmen, finden schmackhafte Rezepte, die einfach nur himmlisch lecker sind“, betont die Autorin.

Das neueste Buch der 52-Jährigen, die bereits 29 Bücher plus zwei E-Books veröffentlicht hat, passt bestens zur Sommerzeit, denn es geht in den 72 Rezepten unter anderem um Himbeeren mit Vanillejoghurt, Erdbeer-Hüttenkäse-Creme, Aprikosen-Nuss-Bällchen, Himbeer- und Blaubeer-Auflauf. Sogar „Beeren-Baguette“ gibt es.

Ein Rezeptbeispiel aus „Kummers süße Verführungen“ Foto: WP

Seit 2007 bestimmt das Schreiben das Leben von Britta Kummer, die in Ennepetal an der Rollmannstraße im Zentrum für Betreuung und Pflege in einer eigenen Wohnung lebt. Die 52-Jährige ist an MS erkrankt und auf den Rollstuhl angewiesen ist. Wenn sie in die Tasten hauen kann, ist für sie die Welt in Ordnung. „Ich meinte, es würde mal wieder Zeit für ein neues Buch. Gerade zur Sommerzeit wünscht man sich doch etwas Erfrischendes, Leichtes“, so Britta Kummer. „Deshalb dachte ich, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, das Buch herauszubringen, wobei meine Eltern Christel und Reinhold Kummer auch ein paar Rezepte beigesteuert haben.“

Das Taschenbuch (95 Seiten) ist bei Bücher Bochhammer, in Altenvoerde zum Preis von 6,99 Euro zu erwerben. Verlag:‎ BoD – Books on Demand. ISBN: 978-3-7562-2368-8. Es ist auch als E-Book für 2,99 Euro erhältlich.

