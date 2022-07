Ennepetal: „Summer Vibes“ im Klutertbad mit Vuchs und Conner

Foto: Klutertwelt GmbH & Co. KG / WP

Luc Packlidat alias „Vuchs“ und die Band „Conner“ um Kai-Conner Zanettin – beide aus Ennepetal – sind am Samstag zu Gast im Ennepetaler Kluterbad.

Ennepetal. Bei der zweiten Veranstaltung im Rahmen der „Summer Vibes“ im Kluterbad Ennepetal werden am Samstag zwei heimische Acts auftreten.

Am kommenden Samstag, 30. Juli, gibt es wieder Musik im Klutertbad. In der zweiten Veranstaltung der „Summer Vibes“ werden von 15 bis 20 Uhr die Ennepetaler „Vuchs“ und „Conner“ auftreten und dabei jeweils handgemachte und selbst geschriebene deutschsprachige Songs bieten.

„Vuchs“ alias Luc Packlidat war bereits in beiden Vorjahren bei den „Summer Vibes“ dabei. Er übt in seinen Liedern Sozialkritik und singt über das Leben und die Liebe, verpackt in akustische Popmusik mit Gitarre oder Klavier.

Indie-Rock

Indie-Rock bieten „Conner“ mit Frontmann Kai-Conner Zanettin, Alex Schünemann (Bass), Luc Packlidat (Piano), Niko Strunk (Gitarre) und Jonas Vogel (Schlagzeug). Vor allem um die Gefühlswelt und den Wunsch aus dem kleinen Ennepetal hinaus in die große Welt zu ziehen, drehen sich die Stücke, die das Quintett, das im Vorjahr schon dabei war, mitbringen wird.

Zu zahlen ist wie immer bei den „Summer Vibes“ nur der Eintritt für das Naturerlebnisbad. Erwachsene (ab 16 Jahre) 5 Euro, Kinder (3 bis 15 Jahre) 3 Euro, Ermäßigte 4 Euro. Online-Tickets sind erhältlich unter www.klutertbad.de.

