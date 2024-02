Ennepetal: Täter stehlen Münzsammlung aus Einfamilienhaus

Ein Einbrecher hebelt ein Fenster mit einem Schraubenzieher auf (Symbolfoto). Die Polizei meldet einen Einbruch in Ennepetal am Freitag.

Ennepetal In Ennepetal sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben Beute gemacht.

Ein derzeit unbekannter Täter verschaffte sich am Freitag zwischen 18.30 und 22.50 Uhr durch das Aufhebeln eines Badezimmerfensters Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Ulmenstraße in Ennepetal. Der Täter entwendete unter anderem die Münzsammlung des Geschädigten, ehe er das Objekt durch das Küchenfenster verließ. Täterhinweise liege derzeit nicht vor.

