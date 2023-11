Ennepetal: Tatort-Kommissarin liest aus ihrer Biografie

Ennepetal Ulrike Folkerts kommt auf Einladung der Kulturgemende ins Reichenbach-Gymnasium. Was die Zuhörer erwartet, erfahren Sie hier

Ulrike Folkerts hat in ihrer Rolle als dienstälteste Tatort-Kommissarin Lena Odenthal das Frauenbild im deutschen Tatort revolutioniert. Doch bis sie ihre eigene Rolle im Leben gefunden hat, war es ein langer und harter Weg, über den Ulrike Folkerts in einer autobiografischen Lesung am Freitag, 1. Dezember, auf Einladung der Kulturgemeinde Ennepetal offen und humorvoll berichtet.

Von der verhassten Tanzstunde im Rock über den Versuch, so wie alle für den tollen Typen zu schwärmen, vom Sexismus in der Schauspielbranche über das öffentliche Outing, vom Festgelegtwerden auf die Tatort-Figur bis hin zur Frage, wer denn die Drehbücher für Frauenfiguren schreibt, erzählt sie von ihrem Kampf als Frau gegen viele innere und äußere Widerstände. Um aus vorgesehenen Rollen auszubrechen, braucht es Kraft.

Folkerts will dem Publikum mit ihrer Lesung Beispiele zeigen, wie man den eigenen Weg finden und gehen kann. In Zusammenarbeit mit Bücher Bochhammer aus Ennepetal besteht die Möglichkeit, Ulrike Folkerts Buch „Ich will raus“ in der Pause von der Schauspielerin mit einer Widmung signieren zu lassen.

Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der Aula des Reichenbach Gymnasiums. Eintritt: 15 Euro (7 Euro für Mitglieder der Kulturgemeinde), Karten gibt es nur an der Abendkasse.

