Ennepetal Teil der weltweiten Spielemesse Spiel.digital

Ennepetal. Ennepetaler organisiert Spielemesse für Brettspielfans in seinem Anspieler-Spieleladen in Ennepetal.

Ein Tag ohne Spiele? Das kann sich Torben Knochenhauer nicht vorstellen. Nicht nur, weil er einen Spieleladen in Ennepetal besitzt, sondern weil Spielen für ihn so viel mehr ist als einfach nur ein schönes Hobby. Mit seiner Leidenschaft ist er nicht alleine. Mehr als 200.000 Menschen besuchten alleine im vergangenen Jahr die weltgrößte Spielemesse in Essen. Doch die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass sie ausfällt – zumindest fast. Aus der SPIEL wurden nun die SPIEL.digital. Die Veranstalter haben die Messe kurzerhand ins Internet verlagert und den Spieleläden vor Ort die Möglichkeit gegeben, Teil dieser Aktion zu werden. „Ganz klar, dass ich da mitmache“, sagt der Ennepetaler. Auch wenn die Vorbereitungen alles andere als einfach waren.

Buchung eines Spieletisches vorab notwendig Wer sich im Anspieler-Laden anmelden will, der kann das auf der Facebookseite „Anspieler Spieleladen“ oder im Laden an der Voerder Straße 106 tun. Wer auf die Internetseite der Spiel digital geht, kann sehen, welche Spieleläden sich noch an der SPIEL local beteiligen. Auch der Schwelmer Spieleladen „Brettspielbude“, Am Neumarkt 4, beteiligt sich an der Aktion. Informationen gibt es unter https://www.brettspielbude.de

Verlage präsentieren Neuheiten

Vier Tage lang soll in dem Laden an der Voerder Straße nun gespielt werden können - von Donnerstag, 22. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 25. Oktober. Angeboten werden verschiedene Zeitfenster, die verbindlich von festen Gruppen gebucht werden können. Vor allem Spiele-Neuheiten kommen dann auf die Tische. Kartenspiele, Familien- und Würfelspiele, knifflige Expertenbrettspiele: Torben Knochenhauer hat die Verlage angesprochen und viele verschiedene Spiele erhalten, die meisten gibt es noch nirgends zu kaufen. Spieleautoren werden kommen, Vertreter verschiedener Verlage – alles das, was sonst in Essen zu erleben wäre. Nur alles eine Nummer kleiner.

Und während die Fans sich im Internet über alles informieren können, was die Brettspielwelt zu bieten hat, können sie zeitgleich im Anspielerladen einiges davon direkt auch ausprobieren. So ist das Konzept der SPIEL-Local als Teil der virtuellen Spielemesse. Etwa 70 Läden in Deutschland und im Ausland machen mit.

Torben Knochenhauer musste viele Gespräche führen, wie eine Spielemesse unter Coronaschutzbedingungen in seinem Laden umgesetzt werden kann. Masken, Abstand, Rückverfolgung, feste Spielegruppen und Tischebuchungen, Lüften, genügend Desinfektionsmittel: Wer in seinen Laden kommt, soll sich sicher fühlen und eine unbeschwerte Zeit erleben.

Onlineaktion „SPIEL.digital“ soll Spielemesse in Essen ersetzen Von Donnerstag, 22. Oktober, an bis Sonntag, 25. Oktober, findet für Brettspieler erstmals „SPIEL.digital“ statt. Die weltgrößte Messe für Gesellschaftsspiele SPIEL findet dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht in den Essener Messehallen, sondern online statt. Laut Veranstalter werden mehr als 400 Aussteller aus 41 Nationen hunderte Brett- und Kartenspiele auf der Online-Messe erlebbar - und vor allen Dingen auch spielbar - machen. So können die Neuheiten an virtuellen Spieltischen getestet und gekauft werden. Ein großes international angelegtes Rahmenprogramm sorgt für Unterhaltung und gibt Einblicke hinter die Kulissen der Spielewelt. Diskussionen mit Autoren und Verlagen werden ebenso angeboten wie offizielle Live-Streams in deutscher, englischer, französischer, spanischer, portugiesischer, italienischer und russischer Sprache. „Unser Konzept für die SPIEL.digital sah von Anfang an vor, alle mit ins Boot zu nehmen: Verlage, Besucher, Läden, Brettspielcafés und Medienschaffende“, erklärt Maximilian Metzler vom Veranstalter, dem Friedhelm Merz Verlag. Auf der Internetseite https://spiel.digital/de besteht bereits die Möglichkeit, sich viele Spieleneuheiten anzuschauen. Ab dem 20. Oktober kann man sich auf der Seite registrieren, um sich unter anderem für die Spieltische anzumelden. Die Eröffnungsshow ist am Donnerstag gegen 9.40 Uhr vor Beginn der offiziellen Live-Streams auf dem YouTube-Kanal SPIEL.digital zu sehen. Danach sind viele verschiede Live-Mitschnitte und Aktionen zu sehen. Spiele können dann auch gekauft werden.

Eigentlich gehören solche Veranstaltungen zu seinem täglichen Geschäfte - vor Corona. Ein bis zwei Mal im Jahr veranstaltet er seine eigene Messe auf Norderney, bietet Spielern die Möglichkeit neue Spiele kennen zu lernen. In diesem Jahr sei alles ausgefallen. Dann die Schließung seines Geschäftes. „Es ist eine schwierige Zeit“, sagt er. Er hat eine Bringedienst ins Leben gerufen, sich mehr ins Internet verlagert. Doch nichts ersetze die Interaktion am Spieltisch, den Spaß und die Freude am gemeinsamen Spielen. „Hier geht keiner raus, ohne das passende für sich zu finden“, sagt er. So vielfältig sei die Spielewelt geworden, abseits der Klassiker wie Mensch ärgere Dich nicht und Monopoly. Das mache den Reiz aus. Ob Alt oder Jung, Mann oder Frau, egal welcher Beruf: am Spielbrett seien alle gleich.

Aktuell herrscht aber noch Chaos auf den Tischen in seinem Laden. „Wir müssen die Neuheiten auspacken und lernen, damit wir sie auch erklären können.“ Noch gibt es freie Tische zu buchen – für alle, die an diesen vier Tagen im Oktober, den wichtigsten für Brettspielfans - dabei sein wollen. Analog und nicht digital.