Ennepetal: TG Voerde packt Kindern Bewegungstüten

Ennepetal Derzeit gibt es bei der TG Voerde keinen gemeinsamen Sport. Der Ennepetaler Verein bringt Kinder und Familien trotzdem in Bewegung.

Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnten die Aktiven der Turngemeinde in diesem Jahr die vorweihnachtliche Zeit nicht miteinander verbringen. Auch zu Beginn des Jahres wird es vorerst keine sportlichen Aktivitäten im Verein geben. Mit Unterstützung durch das Förderprogramm "#trotzdemSPORT" des Landessportbundes NRW konnte die TGV ihren Kindern aber wenigstens so genannte Bewegungstüten packen.

Neben gesunden Leckereien und Überraschungen sind in der Tüte Bewegungsideen für drinnen und draußen, Spielvorschläge, Mal- und Bastelideen zu finden, die besonders für Kinder im Kita- und Grundschulalter geeignet sind. Hier können die Spiele gemeinsam mit den Eltern erprobt und neue Varianten erfunden werden. TGV-Übungsleiterin Anke Althoetmar hat die Überraschung in Form von Advents- und Nikolaustüten an ihre Kinder verteilt und ihre Kolleginnen Betti Kliem und Natalie Körber werden dies in Form von Neujahrstüten zu Beginn des neuen Jahres tun.

"Ein Abendspaziergang ist in der Winterzeit besonders schön, vor allem, wenn in der Umgebung noch geschmückte Fenster und Gärten zu bestaunen sind." Die frische Luft und die Bewegung tun den Kindern gut, so dass sie mit einem wärmenden Kakao im Bauch leichter ins Bett gehen", heißt es von Seiten der TGV-Verantwortlichen. "Wir hoffen, dass wir uns schon bald in der Turnhalle oder auf dem Sportplatz wiedersehen und uns gemeinsam bewegen können."

Noch viel mehr Spiel- und Bewegungsideen sowie Bastelvorschläge und Ausmalbilder finden sich im Internet unter: Kibaz im Kinderzimmer.