Ennepetal: Trauer in Voerde um Rainer Herberg

Ennepetal. Er gründete als Elektromeister einen eigenen Betrieb, war Schützenkönig und aktiv im Industriemuseum Ennepetal: Nun ist Rainer Herberg gestorben.

Völlig unerwartet starb am vergangenen Donnerstag Rainer Herberg. Er wurde 77 Jahre alt. Viele Menschen in Voerde trauern mit der Familie.

Rainer Herberg, der die Geselligkeit liebte und ein leidenschaftlicher Hochseesegler war, gründete im Jahre 1970 in der Wilhelmstraße den Handwerksbetrieb „Elektro Herberg“. Schon seit vielen Jahren führen die Kinder des Ehepaares Herberg, Kirsten und Marc, das groß gewordene Unternehmen im Friedhofsweg.

Im Industriemuseum engagiert

Rainer Herberg brachte ehrenamtlich sein Fachwissen im Industriemuseum ein und kümmerte sich dort lange Zeit um die Elektrotechnik. Im Voerder Schützenverein errang er dreimal die Königswürde. Auch in der TG Voerde war er aktiv.

Erst vor zwei Jahren zog das Ehepaar Herberg von der unteren Wilhelmstraße in den Neubau der Familie neben dem ehemaligen Deutschen Haus in der Wilhelmstraße 4. Unvergessen ist seine kurze Rede in der Bürgerversammlung, als es um den Bau des „Hauses an der Kirche“ ging: „Wir heißen unsere neuen Nachbarn herzlich willkommen.“

Die Trauerfeier für Rainer Herberg ist am morgigen Donnerstag, 18. Februar, um 13.30 Uhr in der Kapelle auf dem Friedhof. Aufgrund der Corona-Situation ist der Platz in der Kapelle für die Familie reserviert.