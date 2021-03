Ennepetal: Trauer um Ur-Rüggeberger Emil Kickuth

Emil Kickuth aus in Rüggeberg ist im Alter von 95 Jahren gestorben.

Ennepetal. Er war ein Ur-Gestein in Ennepetal-Rüggeberg. Emil Kickuth ist im Alter von 95 Jahren gestorben.

Wenn in Rüggeberg die Sirenen heulten und die Feuerwehr ausrückte, dann eilte auch Emil Kickuth zur Einsatzstelle. Der DRK-Mann stand dann bereit für den Fall der Fälle. In der vergangenen Woche wurde der ausgebildete Rettungssanitäter beerdigt. Nur der engste Familienkreis konnte wegen der Pandemie am Grab Abschied nehmen. Emil Kickuth war 95 Jahre alt geworden.

Trauer bei DRK und Feuerwehr

Die Feuerwehr verlor einen Freund, einen Mitstreiter, der über 40 Jahre an den Versammlungen der Löschgruppe Rüggeberg teilnahm – in DRK-Dienstkleidung. Viele Menschen im Höhendorf werden Emil Kickuth vermissen, vor allem die Nachbarschaft Severinghausen, von manchen auch liebevoll Grafschaft genannt. Im damaligen Severinghausen erblickte Emil Kickuth das Licht der Welt. Bis zu seinem Lebensende wohnte er mit seiner Familie dort, im Schnabeler Weg.

Emil Kickuth zählte Jahrzehnte lang zum Heimatverein Rüggeberg und zum DRK Ennepetal. Beim DRK war er als Sanitäter ehrenamtlich tätig. Emil Kickuth hatte drei Berufe: Er war gelernter Landwirt, absolvierte eine Tischlerausbildung und war Rettungssanitäter. In der Firma Peddinghaus in Altenvoerde war er bis zum Eintritt in den Ruhestand 19 Jahre lang als Betriebssanitäter tätig.