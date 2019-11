Ennepetal: Trickdiebin im Supermarkt erwischt

Mit einem besonders perfiden Trick versuchte eine 30-jährige Hagenerin, in einem Ennepetaler Supermarkt fette Beute zu machen. Hauptleidtragender war ihr kleiner Sohn, den sie für ihren Diebeszug missbrauchte.

Das Schwelmer Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass die Frau ihren sechsjährigen Sohn anstiftete, den Einkaufswagen mit Waren im Wert von 580 Euro aus einem Supermarkt an der Kölner Straße zu rollen. Sie belud am 22. September vergangenen Jahres zunächst ihren Einkaufswagen mit allerlei Waren. Dann suchte die Angeklagte nach einem Weg, wie sie die ergaunerten Sachen aus dem Geschäft bringen konnte. Völlig abgebrüht sprach sie sogar eine Verkäuferin an und erkundigte sich nach Jobmöglichkeiten in dem Supermarkt, bevor sie zur Tat schritt. Und dazu setzte sie schamlos ihren kleinen Sohn ein. Den hatte sie bereits in Nähe des Eingangs postiert, wo das Obst und Gemüse aufgestellt sind.

30-Jährige spielt die Ahnungslose

Ein Detektiv (50) beobachtete das Spielchen und erzählte im Zeugenstand: „Sie hat schließlich den Wagen voller Einkäufe in den Obst- und Gemüsebereich zu dem Kind gekarrt. Sie gab ihm aufmunternde Signale, den Wagen zu schieben. Der Wagen war für den Kleinen zu schwer. Er schaute sich unsicher um. Im Überwachungsvideo kann man sehen, wie sie nickt und gestikuliert ‚Nun geh weiter!‘ Und das machte er dann auch.“ Die Angeklagte sei dann schnell durch die Kasse gegangen.

Die 30-Jährige bestritt die Tat und spielte die Ahnungslose: „Das ist nicht so, dass ich meinen Sohn angestiftet habe! Ich hatte noch was vergessen und bat ihn, auf mich zu warten. Da muss er wohl mit dem Wagen losgegangen sein. Plötzlich war er weg, und ich habe überall nach ihm gesucht.“ Der Detektiv sagte dazu im Zeugenstand nur eins: „Die wusste genau, wie das Kind rausging und sie wusste auch, was los war! Sie hatte den Kleinen ständig im Blick. Der Diebstahl war von Anfang an geplant!“

So sah es auch das Gericht und verhängte eine hohe Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro (1350 Euro). „Sie haben Ihren strafunmündigen Sohn eingesetzt, um einen Diebstahl von beträchtlichem Wert zu begehen. Das sehen wir besonders negativ. Die Zeugen haben Ihre Version mit ihren Aussagen widerlegt“, lautete das knappe Fazit des Gerichts.