Ennepetal: Trinkwassernetz zurück in die Hand der Stadt

Die Stadt Ennepetal will nach dem Strom- und Gasnetz nun auch das Trinkwassernetz im Stadtgebiet rekommunalisieren. Dazu will man in absehbarer Zeit einen 51-prozentigen Anteil an einer eigens gegründeten Wassernetz GmbH übernehmen. Die anderen 49 Prozent würde demnach das Unternehmen halten, das im derzeit laufenden EU-weiten Ausschreibungsverfahren den Zuschlag für die Trinkwasserkonzession erhält. Dieses Unternehmen würde dann das Trinkwassernetz von der Wassernetz GmbH pachten und betreiben.

Trinkwasser: Gründung einer Gesellschaft

Das Modell ist prinzipiell vergleichbar mit der zum 1. Januar 2016 erfolgten Gründung der Netzgesellschaft Ennepetal GmbH & Co KG, der das Strom- und Gasnetz in der Stadt gehört. Hier sind die Stadt Ennepetal und die AVU Netz GmbH Anteilseigner. Die Stadt erwarb in diesem Fall 51 Prozent der Gesellschaft, die AVU Netz GmbH hält 49 Prozent.

Nachdem die Konzession für die Strom- und Gasversorgung an die Netzgesellschaft vergeben worden war, pachtete die AVU Netz GmbH das Strom- und Gasnetz und betreibt es. Unter dem Strich soll sich die Investition für die Stadt auszahlen, die entsprechend der Beteiligung einen Teil der Überschüsse aus dem Betrieb der Netze für sich verbuchen kann.

Nun soll also das Trinkwassernetz ebenfalls rekommunalisiert werden. „Wasser ist ein Grundbedürfnis, da erscheint es sinnvoll, dass die Politik den Daumen darauf hält und ihren Einfluss auf die Wasserversorgung sicherstellt“, erklärt Kämmerer Tim Strathmann. Nicht zuletzt will die Stadt aber auch in diesem Fall finanziell profitieren.

Komplexer als bei Strom und Gas

Etwas komplexer ist der Fall beim Trinkwassernetz allerdings schon. Während das Strom- und Gasnetz vollständig in der Hand der AVU Netz GmbH lag, beliefern derzeit drei Unternehmen die Ennepetaler Haushalte mit Trinkwasser: Die AVU Netz GmbH versorgt etwas mehr als 5800 Hausanschlüsse, der Wasserbeschaffungsverband Milspe (WBV) beliefert etwa 800 Kunden in Milspe und die Enervie Vernetzt GmbH (Mark-E) speist rund 120 Wasseranschlüsse im Bereich Hasperbach. Die neue Konzession, die für einen Zeitraum von 20 Jahren – mit Option auf weitere 20 Jahre – ausgeschrieben wurde, sieht allerdings vor, dass nur noch ein Anbieter für das gesamte Stadtgebiet zuständig sein soll (wir berichteten). Die Stadt hatte potenzielle Bewerber außerdem darauf hingewiesen, dass man beabsichtige, das Trinkwassernetz zu rekommunalisieren und mit dem Konzessionär zu diesem Zweck eine gemeinsame Gesellschaft zu gründen.

Als direkte Beteiligung der Stadt geplant Die neue „ Wassernetz GmbH “ werde wahrscheinlich als direkte Beteiligung der Stadt geführt, erklärte Kämmerer Tim Strathmann. Dazu habe die beratende Anwaltskanzlei aus rechtlichen und „optischen“ Gründen geraten, weil sich Strom- und Gasgeschäft auf der einen und das Wassergeschäft auf der anderen Seite doch in vielerlei Hinsicht unterscheiden würden. Der 51-prozentige Anteil an der Netzgesellschaft Ennepetal GmbH liegt bei der Kluterthöhle & Freizeit Verwaltungs- und Betriebs-GmbH & Co. KG, einer 100-prozentigen, privatrechtlich organisierten Tochtergesellschaft der Stadt. Auch die Aktien des Energieversorgers AVU, an dem die Stadt Ennepetal 1,2 Prozent hält, sind in diese Gesellschaft eingebracht worden.

Inzwischen ist die Bewerbungsfrist abgelaufen. Der neue Konzessionär steht noch nicht fest, ein entsprechender Ratsbeschluss ist noch zu fassen. Ob wie beim Gas- und Stromnetz die AVU Partner der Stadt wird, ist also derzeit noch offen. Der WBV nahm nach eigener Aussage erst gar nicht an der Ausschreibung teil, die Enervie Vernetzt GmbH machte keine Angaben zu einer etwaigen Bewerbung. Um die Konzession beworben hat sich die AVU, wie deren Sprecher Jörg Prostka auf Anfrage dieser Zeitung erklärte. Man sei sich auch grundsätzlich einig, im Falle eines Zuschlags eine Gesellschaft mit der Stadt zu gründen.

Sollte die AVU zum Zuge kommen, müsste sie zunächst die Trinkwasserleitungen und -anlagen der beiden bisherigen Mitanbieter in Ennepetal erwerben. Der Preis dafür ist – im Unterschied zum Strom- und Gasnetz – nicht frei verhandelbar, sondern basiert auf klaren Vorgaben. Insgesamt hat das Wasserversorgungsnetz in Ennepetal eine Gesamtlänge von 205,07 Kilometern, wobei die Länge der Versorgungsleitungen 134,49 Kilometer und die Länge der Hausanschlussleitungen 70.62 Kilometer beträgt.

Erstmal nur ein Prozent

Grundsätzlich vorgesehen ist, dass die Stadt Ennepetal zunächst nur ein Prozent der „Wassernetz GmbH“ übernimmt. Allerdings sehe der Gesellschaftervertrag vor, dass man damit bereits über 25,1 Prozent der Stimmanteile erhält, erklärt Tim Strathmann. Somit könne der Mehrheitseigner keine weitreichenden Entscheidungen alleine treffen. Erst nach sieben Jahren würde man die weiteren 50 Prozent erwerben, so Strathmann. So lange habe der Mitgesellschafter Zeit, das Eigentum an den bisherigen Fremdleitungen zu erwerben.