Ennepetal und Schwelm: Hubschrauber vermehrt im Einsatz

Schwelm/Ennepetal. Wenn in den kommenden Tagen und Wochen Hubschrauber über Schwelm und Ennepetal kreisen, wird das meistens einen recht simplen Grund haben.

Die Firma Amprion kontrolliert ihre Hochspannungsleitungen.

Die Leitungsbefliegung mit dem Hubschrauber ist in Nordrhein-Westfalen bereits gestartet. Seit Montag, 10. Juli, bis voraussichtlich Mitte August kontrolliert Amprion etwa 4100 Masten und ungefähr 1350 Kilometer Freileitungen im nördlichen Teil seiner Regelzone. Hubschrauber kreisen dafür auch über Ennepetal und dem Schwelmer Westen.

Geflogen wird in einem Gebiet von Meppen und dem Osnabrücker Land über Ostwestfalen und das Münsterland bis in das Sauerland und das Ruhrgebiet mit dem Ennepe-Ruhr-Kreis.

Herausforderung für die Piloten

Neben dem Piloten der Firma ­Rotorflug fliegen zwei Amprion-Mitarbeitende mit, die die eigentliche Kontrolle durchführen. Für Piloten ist die Leitungsbefliegung immer wieder eine Herausforderung, weil sie in niedriger Flughöhe auf drei bis fünf Meter an die Masten und Leitungen heranfliegen müssen – vor allem bei Windböen eine Herausforderung.

Das ist Amprion Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Das 11.000 Kilometer lange Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Die Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Die Firma sorgt dafür, dass das Netz stabil und sicher bleibt.

Rund 2300 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem werden übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa übernommen.

Bei einer Fluggeschwindigkeit von 20 bis 25 Stundenkilometer kontrollieren die Amprion-Leute die Freileitungen, die Strom in den Spannungsebenen 220 und 380 Kilovolt transportieren. Aus der Luft sind viele Schäden leichter erkennbar als vom Boden aus. Sie suchen nach Seilschäden, defekten Isolatoren oder Schäden am Mastgestänge. Zudem achten sie auf Bäume, die zu nah an Leitungen heranwachsen und zurückgeschnitten werden müssen sowie auf Reifenstapel in Mastnähe oder Plastikplanen in den Leitungen.

Die Mitarbeiter erfassen die Mängel. Nach ihrer Rückkehr werden sie ausgewertet und sollen später behoben werden. Gravierende Mängel wie ein defekter Isolator werden sofort gemeldet und umgehend repariert. Wegen schlechter Witterungsbedingungen wie zum Beispiel Sturm oder Gewitter kann es zu Änderungen im Flugplan kommen. Geplant ist mit Kontrollen im Emsland und im Osnabrücker Land zu beginnen und die Überprüfungen voraussichtlich am 11. August abzuschließen.

Laut aktuellem Flugplan, werden die heimischen Hochspannungsleitungen in der 32. Kalenderwoche vom 7. bis zum 11. August kontrolliert.

Hochspannungsleitungen in Schwelm führen durch Linderhausen zum Umspannwerk. Eine neue Trasse soll entstehen. Foto: Stefan Scherer / WP

Amprion plant zudem, eine neue Hochspannungstrasse quer durch Schwelm zu bauen. „Läuft alles optimal, wird der Baustart wohl im Jahr 2028 erfolgen. Bislang planen wir mit einer Inbetriebnahme der Trasse im Jahr 2033“, sagt Amprion-Sprecherin Mariella Raulf. Dann sollen 25 Kilometer Trasse zwischen Hattingen und Wuppertal-Linde komplett neu entstanden sein, um die bisherige 220- durch eine deutlich leistungsstärkere 380-Kilovolt-Leitung zu ersetzen.

