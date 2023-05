Ennepetal und Vilvoorde: So entstand die Städtepartnerschaft

Bürgermeister Ewald Rettberg (links) und sein belgischer Amtskollege Frans Gelders (Zweiter von rechts) unterzeichneten am Freitag, 1. Juni 1973, in einer Feierstunde in der Aula des Reichenbach-Gymnasiums den Vertrag über die Städtepartnerschaft zwischen Ennepetal und Vilvoorde.