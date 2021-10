Ennepetal: Unfall mit zwei Verletzten und hohem Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Enneptal wurden ein 88-Jähriger und seine 78-jährige Frau leicht verletzt.

Ennepetal. Auch ein Linienbus war am Freitag in Ennepetal in einen Unfall verwickelt. Doch die Passagiere Hatten Glück im Unglück.

Ein 50-jähriger Breckerfelder fuhr am Freitag gegen 13.30 Uhr mit seinem Ford auf der Milsper Straße in Ennepetal. Dabei hat er laut Polizeibericht einen verkehrsbedingt wartenden Hyundai eines 88-jährigen Ennepetalers übersehen und schob diesen gegen den davor stehenden Linienbus. Bei dem Unfall verletzten sich der 88-Jährige und seine neben ihm sitzende 78-jährige Frau leicht. Die 15 Insassen des Linienbusses blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro.

