Die untere Bergstraße zwischen Wiemerhofstraße und Hinnenberger Straße wird in diesem Jahr zur Großbaustelle. Die Stadtbetriebe Ennepetal (SBE) erneuern dort den Kanal und anschließend die Fahrbahn und den Gehweg. Bevor es – voraussichtlich im Juli – damit losgeht, wird die AVU ab dieser Woche Versorgungsleitungen erneuern (siehe Infobox).

Im Rahmen des Entwässerungskonzepts für die Stadt Ennepetal wird der bisherige Kanal durch einen höher dimensionierten (DN 500 und DN 600, das entspricht einem Durchmesser von etwa 50 bis 60 Zentimetern) ersetzt. Im unmittelbaren Ortskern hatten die SBE dies bereits in den vergangenen Jahren erledigt. Ein letzter Abschnitt im Voerder Zönchen – zwischen Einmündung Friedhofsweg und Doppelkreisel – steht auch noch auf dem Plan für dieses Jahr.

170 Meter langer Abschnitt

An der Bergstraße wird der neue Kanal bis etwa 30 Meter vor der Einmündung Hinnenberger Straße (die berühmte „Voerder Enge“) eingebaut. In dem etwa 170 Meter langen Abschnitt werden danach die Straße und der Gehweg voll ausgebaut. „Der untere Teil der Bergstraße zur Wilhelmstraße ist noch gut“, betont Christian Born, der bei den SBE die Kanalbaumaßnahme plant und auch die Bauleitung übernehmen wird.

„Bis jetzt ist geplant, die Baumaßnahme unter Vollsperrung durchzuführen“, so Born. „Das ist aufgrund der Enge der Bebauung wahrscheinlich die einzig sinnvolle Möglichkeit.“ Natürlich würde am Tagesende die Baustelle immer wieder so hergerichtet, dass die Zuwegung für Rettungsfahrzeuge möglich ist. Im Tagesverlauf werde es aber keine Durchfahrt geben und wohl auch keine Parkmöglichkeit. Am Sonnenweg hatte sich auch gezeigt, dass es einen erheblichen Zeitgewinn bringt, unter Vollsperrung zu arbeiten.

Infobox AVU erneuert ab dieser Woche Versorgungsleitungen In dieser Woche beginnt die AVU damit, die Versorgungsleitungen in der Bergstraße zu erneuern. Ausgetauscht werden nach Mitteilung des Energieversorgers die alten Leitungen für Strom, Gas und Wasser, die zum Teil noch aus dem Jahr 1959 stammen. Auf einer Länge von ca. 150 Metern sind vor den Hausnummern 8 bis 32 aus diesem Grund Tiefbauarbeiten nötig. „Behinderungen für die Anwohner werden so weit es geht minimiert“, so die AVU. „Nicht vermeiden lassen sich fallweise der Wegfall von Stellplätzen sowie im Laufe der Arbeiten Änderungen an der Verkehrsführung.“ Selbstverständlich spiele bei allen Arbeiten der Gesundheitsschutz der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der Anwohnerinnen und Anwohner eine Hauptrolle, betont die AVU. Auch in Coronavirus-Zeiten sei es Ziel, die Grundversorgung wie stets zu sichern und die Netze dort, wo es nötig ist, entsprechend zu warten.

Die SBE hatten die Maßnahme bereits in einer Bürgerinfo den Anliegern vorgestellt. Die Fragen der Anwesenden richteten sich im Wesentlichen auf das Thema Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG). „Die Maßnahme ist KAG-beitragspflichtig“, erklärt Anthea Schmiedel, die bei den SBE für die Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge zuständig ist. Da die alte Bergstraße, also der untere Teil, als Anliegerstraße klassifiziert ist, müssen für Fahrbahn, Beleuchtung und Entwässerung sowie für den Gehweg 60 Prozent der umlagefähigen Kosten auf die Anlieger verteilt werden.

Anthea Schmiedel nannte in der Infoveranstaltung einen grob geschätzten Anteil von 17 Euro je Quadratmeter als Orientierungswert. Dieser Wert basiere aber auf einer vorläufigen Kostenschätzung. „Wir haben noch keine Preise, erst nach der Submission bzw. Auftragsvergabe kennen wir die“, betonte Schmiedel.

Bürgerfragen zielten auch vor dem Hintergrund der gesetzlichen Neuregelung der KAG-Beiträge in NRW auf eine mögliche Förderfähigkeit der Maßnahme. „Die ist hier nicht gegeben“, so Anthea Schmiedel.

Vier bis fünf Monate Bauzeit geplant

Für die geplante Maßnahme rechnen die SBE mit einer Bauzeit von etwa vier bis fünf Monaten, demnach wäre man Ende November/Anfang Dezember fertig – wenn die Witterung mitspielt und es auch sonst keine unkalkulierbaren Einflüsse gibt.

Wenn der nun vorgesehene Abschnitt der Bergstraße fertiggestellt ist, wird der Kanal weiter oben bis zum Pleckinger Weg in Angriff genommen. Auch durch die Voerder Enge muss man noch hindurch, um den Kanal in der Hinnenberger Straße bis zur Hangstraße zu bearbeiten.