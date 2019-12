Ennepetal. Wie schon im vergangenen Jahr wurde die kleine Glühweinhütte von Max Morlok am Markt in Ennepetal-Milspe von Unbekannten erheblich beschädigt.

Ennepetal: Vandalismus auf kleinstem Weihnachtsmarkt in NRW

Max Morlok ist traurig und enttäuscht. Erneut haben Vandalen seine kleine Glühweinhütte am Milsper Marktplatz erheblich beschädigt. Wahrscheinlich in der Nacht zum Sonntag drückten oder schlugen sie eine Wand ein. Schon kurz zuvor hatten ebenfalls unbekannte Täter eine kleine Tür, durch die die Versorgungskabel gelegt werden, herausgebrochen.

Max Morlok an seiner Hütte mit der herausgebrochenen kleinen Tür. Foto: Hartmut Breyer / WP

Schon im Vorjahr Löcher geschlagen

Schon im vergangenen Jahr war der Ennepetaler Künstler, der „den kleinsten Weihnachtsmarkt in NRW“ betreibt, Opfer sinnloser Zerstörungswut geworden. „Damals hat man neun große Löcher in meine Hütte geschlagen“, erzählt er. Für dieses Jahr baute er daraufhin eine ganz neue Hütte aus Vollholz. Insgesamt 15 einzelne Elemente fertigte er an, die sich zusammenschrauben lassen. „Ich habe etwa 14 Tage daran gebaut“, so Morlok.

„Das ist dieses Jahr das letzte Mal, dass ich meinen Stand aufbaue“, kündigt Max Morlok an. Mit 75 Jahren sei es ohnehin an der Zeit, aufzuhören. Der Ärger über die Zerstörungen bestärke ihn nun in dem Entschluss. Noch bis zum 31. Dezember hat er aber montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet und bietet Glühwein mit und ohne Schuss, Apfelpunsch mit Calvados sowie Apfelpunsch für Kinder an.

Max Morlok hat Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung gestellt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich bei der Polizei unter /9166-4000 melden.