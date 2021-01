Das Tragen einer medizinischen Maske ist ab Montag Pflicht auch in den Bussen und Bahnen im Ennepe-Ruhr-Kreis. Darauf weist die VER hin.

Pandemie Ennepetal: VER weist auf Maskenpflicht in Bussen hin

Ennepetal. Ab Montag ist das Tragen medizinischer Masken in Bus und Bahn auch im Ennepe-Ruhr-Kreis Pflicht. Darauf weist die VER hin.

Die neue Coronaschutzverordnung tritt in NRW ab Montag, 25. Januar, in Kraft. Das bedeutet auch, dass ab diesem Zeitpunkt für den ÖPNV eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken gilt. Darauf weist noch einmal die VER als heimisches kommunales Verkehrsunternehmen hin.

Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen habe sich in der Pandemie als besonders wirkungsvoll erwiesen, so die VER. Gerade vor dem Hintergrund möglicher besonders ansteckender Mutationen weisen Bund und Länder darauf hin, dass medizinische Masken (also OP-Masken oder auch Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2) eine höhere Schutzwirkung haben als zum Beispiel Alltagsmasken aus Stoff, die im Hinblick auf ihre Wirkung keiner Norm unterliegen.

Das Tragen einer medizinischen Maske bei der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und beim Einkaufen ist daher ab dem 25. Januar verpflichtend. „So kann man sich selbst und andere wirksamer vor einer Infektion schützen und einen wichtigen Beitrag gegen die Verbreitung besonders ansteckender Mutationen des Coronavirus leisten“, so die VER.

Die Maskentragepflicht gilt unter anderem in allen Bussen sowie an allen Haltestellen.