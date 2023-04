Ennepetal: Verein „Blumenstrauß“ hat neuen Vorsitzenden

Ennepetal. Der Verein „Blumenstrauß“, der hilfsbedürftige Menschen in Ennepetal unterstützt, will wieder durchstarten – mit einem neuen 1. Vorsitzenden.

Alexander Barth löst Carsten Michel ab, der nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehen wollte und nicht anwesend war. „Er ist heute verhindert“, teilte Versammlungsleiter Stefan Kölling in der Jahreshauptversammlung mit.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Bedingt auch durch die Corona-Pandemie sei es in den letzten Jahren um den seit zehn Jahren bestehenden Verein ruhiger geworden. Das soll sich wieder ändern. In der Versammlung in den Räumen der Dorfgemeinschaft „Freistaat Oberbauer“ wurde beschlossen, ein Kinderfest in dem Stadtteil auszurichten. Frank Altena, der Vorsitzende des „Freistaates“, sagte sofort die Unterstützung der Dorfgemeinschaft zu.

Schon die Außendarstellung des jetzt 70 Mitglieder starken Vereins ist anders geworden. Das neue Logo zeigt einen farbenfrohen Blumenstrauß. Wie die Schriftführerin Annelie Jacobi berichtete, wurde dieses Logo gespendet. In diesem Jahr sollen auch wieder bedürftige Menschen zu Weihnachten mit einem Paket bedacht werden – allerdings anders organisiert, als es vor Jahren war. Damals hatte der Verein auch die Ennepetaler zu Paketspenden aufgerufen. Stefan Kölling sagte: „Es war nicht gut. Nicht wenige Paketspender hatten abgelaufene und verdorbene Lebensmittel verpackt. Es war Müll. Wir haben uns geschämt.“ Das dürfe nicht wieder vorkommen. So habe er im vergangenen Jahr eigenhändig Pakete gepackt, um derartiges zu vermeiden. Als nach der Vereinsgründung im Jahr 2013 die Weihnachtsaktion anlief, gab der damalige Vorsitzende und Vereinsgründer Manfred Michalko das Motto aus: „Geschenke für die, die keine mehr bekommen!“

+++Lesen Sie auch:+++

Familienvater (37) stirbt bei Motorrad-Flucht vor Polizei

Streik am Helios: „Ist kein Angebot, sondern Beleidigung“

Ennepetal: Vor 100 Jahren wurde Gemeinde Milspe gegründet

Nicht nur zu Weihnachten ist der „Blumenstrauß“ aktiv. Ostern vor einem Jahr wurde die Notgruppe der Evangelischen Stiftung Loher Nocken mit zwei Fahrrädern bedacht.

Zum Vorstand gehören noch Florian Kölling (2. Vorsitzender), Annelie Jacobi (Schriftführerin) und Stefan Kölling (Kassierer). Sie standen in diesem Jahr nicht zur Wahl. Die Kasse prüfen Volker Rauleff und Ann-Kathrin Grün.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm