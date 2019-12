Ennepetal: Verhängnisvolle Drogenfahrt einer 45-Jährigen

Ein Auto ohne Versicherungsschutz, die Fahrerin voller Drogen auf der Flucht nach einem Unfall und ein verlorener Führerschein – was eine 45-jährige in Ennepetal vollbrachte, war fast filmreif.

Alles begann am Montag, als ein 24-jähriger Gevelsberger mit seinem BMW auf der Kölner Straße in Richtung Schwelm fuhr. An der Kreuzung zur Bahnhofstraße musste er an der dortigen Ampel bremsen. Eine hinter ihm fahrende Ennepetalerin in ihrem Opel bemerkte das zu spät und fuhr auf den BMW auf – und zwar so heftig, dass der BMW durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm stehenden Skoda geschoben wurde.

Polizei findet Verdächtige sofort

Vorschriftsmäßig fuhren alle Beteiligten an den Fahrbahnrand, um den fließenden Verkehr nicht zu behindern. Dort erzählte die 45-jährige Unfallverursacherin, dass sie es eilig habe und zu einem Angehörigen ins Krankenhaus müsse. Ohne weitere Erklärungen stieg sie in ihren ramponierten Opel und fuhr davon. Angaben zu ihrer Person oder ihres Fahrzeugs hinterließ sie nicht. Ihre Unfallgegner, denen sie die Auto zerstört hatte, konnten kaum fassen, was da passierte, merkten sich jedoch das Kennzeichen der Flüchtigen.

Eine leichte Aufgabe für die Polizei, die Frau zu ermitteln. Sie stellte die Dame schon bald darauf samt Fahrzeug an der Wohnanschrift fest. Den Polizisten fiel auf, dass die 45-Jährige Drogen konsumiert hatte – allem Anschein nach handelte es sich im Marihuana. Doch damit noch nicht genug: Bei einer weiteren Überprüfung stellten sie fest, dass für den Opel kein Versicherungsschutz bestand und das Fahrzeug als gestohlen gemeldet wurde. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein konnte allerdings nicht sichergestellt werden, weil sie angab, diesen zuvor verloren zu haben.