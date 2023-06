Ennepetal: Verletzte nach Kellerbrand – Bevölkerung gewarnt

Ennepetal. Ein Kellerbrand in Voerde beschäftigte die Feuerwehr Ennepetal am Freitag. Zwei Personen wurden verletzt. Die Nina-App warnte die Bevölkerung.

Dichter schwarzer Rauch zog am Freitagabend durch Voerde: In einem Einfamilienhaus am Neuenloher Weg war es zu einem Kellerbrand gekommen. Zwei Bewohner wurden ins Krankenhaus gebracht.

Als die Feuerwehr Ennepetal, die um 18.52 Uhr alarmiert zu einem „Brand im Gebäude“ worden war, zur Einsatzstelle unterwegs war, war die starke Rauchentwicklung bereits zu erkennen. Daraufhin alarmierte der Einsatzleiter weitere Einheiten nach. Nach Eintreffen und nach einer schnellen Erkundung machten die Wehrleute ein Feuer im Keller des Einfamilienhauses ausfindig.

Die beiden Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Sie wurden vor Ort medizinisch behandelt und schließlich mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr leiteten sofort die Brandbekämpfung ein. Mehrere Trupps unter Atemschutz im Innenangriff brachten den Brand zügig unter Kontrolle gebracht. Die AVU trennte das Haus von Gas und Strom. Zusätzlich unterstützte der Ennepe-Ruhr-Kreis mit einem Gerätewagen Atemschutz. Zeitweise waren bis zu 60 Einsatzkräfte vor Ort. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bisher gebe es dazu noch keine Erkenntnisse, hieß es am Samstagmorgen.

Durch die Nina-Warn-App wurde die Bevölkerung gewarnt, dass es im Stadtteil Voerde zu einer starken Rauch- und Geruchsbelästigung kommt und Fenster und Türen zu schließen sind.

Der Neuenloher Weg musste für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Um 20.54 Uhr war der Einsatz für alle Kräfte beendet.

