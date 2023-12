Ennepetal: Verzweifelter Vater stiehlt Schokolade und Eis

Ein Ennepetaler stahl in einem Supermarkt unter anderem Eis.

Ennepetal Haftstrafe für Ennepetaler (35) wird trotz Vorstrafen zur Bewährung ausgesetzt. Warum die Richterin so entscheidet, lesen Sie hier.

Wegen einer Drogenproblematik verliert ein Paar aus Ennepetal eins seine drei Kinder. Seitdem kämpfen die Eltern gegen die Sucht und für die Rückkehr des Nachwuchses in den elterlichen Haushalt. Während dieser Phase wird der Vater, 35 Jahre alt, am 12. April bei Aldi in Ennepetal beim Diebstahl erwischt. Schokolade, Eis und Cola für 28,23 Euro befinden sich unbezahlt im Rucksack des Mannes. Er landet im Amtsgericht Schwelm vor der Strafrichterin.

„Ich brauche das ja nicht abzustreiten“, legt der Mann ein Geständnis ab. „Es war eine sehr schwierige Zeit.“ Aufgrund einer Verletzung sei er arbeitslos geworden. Trotzdem hätten er und seine Frau ihre Fünfraumwohnung halten müssen. Ohne diese hätten sie ihre Kinder nicht zurückbekommen. Das Geld sei sehr knapp gewesen, den Großteil hätten sie für Bahnfahrkarten ausgegeben, um ihre Kinder regelmäßig zu sehen. „Alles andere war egal“, erklärt der Angeklagte. So sei es dann eben zu dem Diebstahl gekommen. „Ich bin eigentlich nicht so.“

Lesen Sie auch:

Stinshoff verlässt Gevelsberg: „Macht keinen Spaß mehr“

Weihnachtsmarkt Schwelm: Vier Tage besinnlicher Budenzauber

Gevelsberger in Kenia: Auswanderer-Paar sucht mehr als Sonne

Sparkasse: Katia Maritato übernimmt Zweigstelle Voerde

„Die Verzweiflung war wirklich groß“, bestätigt der Bewährungshelfer des Ennepetalers. Er stehe dem Mann aufgrund zweier Bewährungen wegen Drogendelikten und Diebstahls zur Seite. Insgesamt gehe es um zwei Jahre und zwei Monate. Inzwischen arbeite der Angeklagte wieder und die Kinder seien zurückgekehrt. Der Bewährungshelfer stellt dem 35-Jährigen daher eine positive Sozialprognose. Nur aufgrund dessen setzt die Richterin die dreimonatige Freiheitsstrafe, zu der sie den Mann verurteilt, noch einmal zur Bewährung aus. „Das ist der letzte Warnschuss. Es muss jetzt Schluss sein“, mahnt die Richterin mit Blick auf acht Vorstrafen. Als Auflage muss der Ennepetaler weiterhin mit einem Bewährungshelfer zusammenarbeiten und trotz Vollzeitjob 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit ableisten. Unter Tränen der Erleichterung bedankt sich der Angeklagte für die Entscheidung und verspricht, künftig nicht mehr straffällig zu werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm