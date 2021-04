Ennepetal: Vielseitig aktiv in Politik, Sport und Kultur

Ennepetal. Hildegard Frede wird am Donnerstag (29. April) 85 Jahre alt. Sie ist in Ennepetal immer noch in vielen Bereichen engagiert.

In allen Stadtteilen ist das Ehepaar Frede bestens bekannt. Es gibt kaum eine Veranstaltung, die die Fredes nicht besuchen. Dass wegen Corona nicht gefeiert werden kann, bedauert die Jubilarin sehr.

Hildegard Frede hat sich in vielen Bereichen für die Ennepetaler eingesetzt: in der Kommunalpolitik, im Sport und im Kulturbereich. Zur Arbeit ins Büro geht sie auch noch jeden Tag. Wegen August Born, der später Bürgermeister wurde, trat Hildegard Frede in die Ennepetaler Wählergemeinschaft ein. Das ist schon lange her. Auch als vor Jahren aus der EWG die Freien Wähler wurden, blieb sie dabei. Sie war Geschäftsführerin der EWG und vertrat sie in Ausschüssen des Rates der Stadt als sachkundige Bürgerin. Die Bereiche Sport, Kultur und Soziales waren ihr Anliegen. Auch dem Rat der Stadt gehörte sie einige Zeit an. Hildegard Frede hatte wegen ihrer freundlich-sachlichen Art Freunde über Parteigrenzen hinweg.

Noch im Steuerberatungsbüro tätig

Jahrzehnte war sie am Büttenberg – hier wohnen Hildegard und Winfried Frede – das Gesicht des Turnsports, viele Jahre im SV Büttenberg, später bei RW Büttenberg. Im SV Büttenberg kümmerte sie sich um die Jugend. Als die Turnabteilung den SV verließ und RW Büttenberg gründete, führte sie den Turnverein. Heute ist sie Ehrenvorsitzende. Im Stadtsportverband wirkte sie 17 Jahre im Vorstand als 2. und auch einige Zeit als 1. Geschäftsführerin.

Für die Kulturgemeinde ist das Ehepaar Frede am Büttenberg unterwegs und bringt den Mitgliedern die Veranstaltungsnachrichten. Mitglied sind beide im Förderverein des Theaters Hagen und des Leo-Theaters in Schwelm. Sie zählen zum Verein „Voerder helfen Voerdern“, zum Verein „Der Blumenstrauß“ und zum Heimatverein Voerde. Beim Prölken Koffi sind sie regelmäßig dabei.

Über 30 Jahre ist Hildegard Frede im Steuerberatungsbüro Hedtmann tätig. Auch mit 85 Jahren wird sie täglich morgens im Büro zu finden sein. Sie arbeitet in der Mandatsbuchhaltung. „Das macht mir sehr viel Freude“, sagt sie.

Das Ehepaar Frede hat zwei Söhne und eine Enkelin.