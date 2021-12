Ennepetal: Voerder Adventszauber macht Freude

Ennepetal. Gut besucht war der Voerder Adventszauber rund um die Johanneskirche in Ennepetal. Die Veranstalter hatten auf 2G-Plus gesetzt.

Weder das am Samstag überhaupt nicht festliche Wetter noch die 2G-Plus-Regelung hielten die Menschen am Wochenende vom Besuch des Voerder Adventszaubers ab. Beim Verein „Voerderleben“ herrschte Zufriedenheit und auch Erleichterung, dass die Veranstaltung auf Zuspruch stieß.

„Es war wirklich sehr gut“, meinte Iris Schindler, die in Milspe ihren Deko-Laden „Ensemble“ betreibt und an ihrem Wohnort Voerde beim Adventszauber eine Bude bestückt hatte. „Als es nach der Eröffnung mittags so geregnet hat, habe ich gedacht: ,Oh, ob das was wird’. Aber nein, hier war bis abends etwas los.“ Dabei galt es für die Besucher (zumindest die ab 16 Jahre), vor dem Besuch des kleinen, aber feinen Weihnachtsmarktes, noch eine Hürde zu überwinden. Sie mussten nicht nur einen Corona-Impf- oder Genesenen-Nachweis vorlegen, sondern auch ein aktuelles negatives Testergebnis. Dafür hatte das Unternehmen SNS-Security, das auch den Sicherheitsdienst für den Adventszauber übernahm, ein Schnelltestzentrum im ehemaligen Friseurladen am Rande des Zönchens eingerichtet. „Am Samstag haben sich etwa 500 Menschen testen lassen“, berichtete Bianca Herberg, die Vorsitzende von „Voerderleben“. Es sei kein einziges positives Ergebnis zu verzeichnen gewesen.

Diejenigen, die zum Adventszauber gekommen waren, genossen den Besuch sichtlich. Weihnachtliche Deko, Kunsthandwerk aus Holz, Stoff und anderen Materialien sowie Hundeleckerli der besonderen Art gab es. Die Gebal war mit ihren originellen Figuren aus Stahlblech und Stein dabei und die individuellen Uhren der Schülerfirma „Clock it Up“ des Reichenbach-Gymnasiums waren sehr gefragt. Die Bäckerei Herberg verkaufte Weihnachtsgebäck. Die zusätzlich angebotenen Pommes Frites waren am Samstagabend aus, so dass noch schnell Nachschub organisiert werden musste. Sehr gefragt waren auch die herzhaften Waffeln, die die Trinksportfreunde Voerde in einem uralten Ofen über dem offenen Feuer zubereiteten. Der Freistaat Oberbauer versorgte die Gäste mit dem beliebten Grillschinken, das Zentrum für Betreuung und Pflege sorgte für Gulasch- und Erbsensuppe und im Gemeindezentrum gab es Kaffee und Kuchen. Stockbrot konnten Kinder bei den Voerder Schützen überm Feuer heiß machen, außerdem verkaufte der Verein selbst gestrickte Schals zugunsten des Hospizes Emmaus.

„Die Gäste, die hier sind, genießen ein Stück Normalität“, meinte Bianca Herberg, die den Adventszauber gemeinsam mit Bürgermeisterin Imke Heymann eröffnet hatte. Und Lutz Becker, der ebenfalls dem „Voerderleben“-Vorstand angehört, sagte, dass man froh sei, die Veranstaltung durchgeführt zu haben. „Es stand für uns aber von vornherein fest, dass wir es dann nur mit 2G-Plus machen“, betonte er. Und so waren die Zugänge zum Kirchplatz bis auf Ein- und Ausgang abgesperrt, die SNS-Mitarbeiter achteten darauf, dass niemand unkontrolliert auf das Gelände kam.

Der ebenfalls geimpfte und getestete Nikolaus kam vorbei und bat die Kinder, ihm Lieder oder Gedichte vorzutragen. Im Gegenzug verteilte er Schokoweihnachtsmänner. Beste Stimmung herrschte am Samstagabend im Lichterschein, als das Duo „Taktlos“ mit Songs von Westernhagen bis Metallica auftrat. Lea Plätz beeindruckte mit ihrer Stimme und am Sonntagnachmittag war zudem der Shanty Chor Voerde in der Johanneskirche zu hören und zum Abschluss des musikalischen Programms sangen am Sonntagabend die „Free Voices“.