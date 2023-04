Am Rottenberg in Ennepetal wird ein Teilabschnitt gesperrt. weil dort Bäume gefällt werden (Symbolbild).

Bäume werden gefällt Ennepetal: Vollsperrung am Rottenberg

Ennepetal. Auf der Straße am Rottenberg kommt es am Dienstag zu Verkehrsbehinderungen. Darauf weist die Stadt Ennepetal hin.

Wegen der Fällung von Gefahrenbäumen muss die Straße Rottenberg in Ennepetal-Homberge im Bereich der Hausnummern 32 bis 44 am kommenden Dienstag, 11. April, in der Zeit von 9 bis voraussichtlich 14 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Das teilt die Ennepetaler Stadtverwaltung mit. Die Anlieger sowie die Fahrzeugführer werden gebeten, den Rottenberg über die zweite Zufahrtsmöglichkeit anzufahren.

