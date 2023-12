Ennepetal: Vollsperrung auf der Birkenstraße

Ein Baustellenschild (Symbolbild) steht am Straßenrand. Auf der Birkenstraße in Ennepetal kommt es zu Bauarbeiten und einer Vollsperrung.

Ennepetal Auf der Birkenstraße in Ennepetal stehen Bauarbeiten an. Bald wird es deshalb eine Vollsperrung geben.

Für die geplante Kanal- und Straßensanierung der Birkenstraße in Ennepetal sollen bei geeigneter Witterung in der Zeit vom 18. bis 22. Dezember Baugrunduntersuchungen (Kernbohrungen, Sondierungen) durchgeführt werden. Die Arbeiten müssen zum Teil in der Fahrbahnmitte erfolgen, sodass eine Durchfahrt für den Fahrzeugverkehr nicht gegeben ist.

Es ist daher aufgrund der günstigen Umfahrungsmöglichkeiten geplant, die Straße in drei Teilabschnitten für den Durchgangsverkehr zu sperren. Die Arbeiten erfordern in jedem Teilabschnitt circa einen Arbeitstag. Dabei bleiben die Zu- und Abfahrten zu den Parkplätzen und Garagen erhalten. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen müssen die Arbeiten verschoben werden. Die Fahrzeugführer werden geben, im oben genannten Zeitraum die Birkenstraße besonders umsichtig zu befahren.

