Ennepetal: Vor 300 Jahren brachte Predigt in Rüggeberg Ärger

Ennepetal. Eine Predigt sorgte am zweiten Weihnachtstag 1721, vor genau 300 Jahren, für Ärger in Rüggeberg. Im Mittelpunkt: der Schulmeister des Dorfes.

Die Evangelische Kirchengemeinde Rüggeberg gilt seit jeher als sehr eigenständig. Vor genau 300 Jahren, am zweiten Weihnachtsfeiertag 1721, als das Höhendorf mit seinen anliegenden Bauerschaften noch um kirchliche Selbstständigkeit kämpfte, geschah im Rüggeberger Dorfschulhaus Ungeheuerliches. Friedrich Rothenberg, der Vorsitzende des Heimatvereins Rüggeberg, war in einer vom einstigen Rüggeberger Lehrer und Heimatvereinsgründer Robert Brockhaus zusammengestellten Dorfchronik auf die Begebenheit gestoßen. Mit Hilfe weiterer Quellen stellte er sie in den historischen Zusammenhang. Hier sein Bericht:

Seit dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) hatten die Bauerschaften Mühlinghausen und Schweflinghausen versucht, sich vom Kirchspiel Schwelm zu lösen und eine eigene Kirchengemeinde in der Mitte der beiden Bauerschaften, in Rüggeberg, zu gründen. Immer wieder wurde dieses Ansinnen von den Schwelmern abgelehnt. Bereits zum Ende des Krieges gingen die Bauerschaften dazu über, ihre Toten nicht mehr in Schwelm zu bestatten, sondern auf einem – damals noch privaten – Grundstück an der Hesterberger Straße. Dieses Grundstück schenkte die Eigentümerin Susanna Hesterberg (1725-1803) später, 1798, der neuen Kirchengemeinde Rüggeberg.

Nach der Kirchenverordnung von 1687 konnte es abgelegenen Bauerschaften erlaubt werden, eine sogenannte Nebenschule mit einem Schulmeister einzurichten. Die Schwelmer Gemeinde kam letztlich einem entsprechenden Gesuch der Bauerschaften nach und erlaubte, einen Schulmeister einzustellen. 1717/18 wurde in Rüggeberg ein Schulhaus errichtet (jetzt steht dort das Haus Hesterberger Straße 2). In diesem sollte an den Nachmittagen der Sonn- und Feiertage ein Sermon (Predigt) sowie eine Kinderlehre gehalten werden. Das Konsistorium in Schwelm genehmigte dem Schulmeister die Kinderlehre, aber keinen Gottesdienst.

1798 vom Kirchspiel Schwelm gelöst

Doch am zweiten Weihnachtstag 1721 hielt der Kirchschulmeister G. P. Schmitt frühmorgens in diesem Kirchschulhaus einen Predigtgottesdienst. Das brachte ihm einen scharfen Verweis vom Schwelmer Konsistorium ein. Schmitt entschuldigte sich zwar schriftlich, wurde aber schon bald durch Lehrer Kochter abgelöst. Erst am 27. Februar 1726 gestattete die damals zuständige Regierung in Kleve, neben der Kinderlehre auch einen Sermon abzuhalten. Die Rüggeberger Schulmeister unterstanden aber weiter dem Kirchspiel Schwelm.

Am 10. August 1798 erlaubte die königlich-preußische Regierung den Bauerschaften Mühlinghausen und Schweflinghausen, sich von der Schwelmer Gemeinde zu trennen und für die „Kapelle“ (das Kirchschulhaus) einen Prediger zu berufen. Ab diesem Zeitpunkt war dann auch der alte Rüggeberger Friedhof ein legaler Friedhof. Und 1825 bis 1827 wurde in Rüggeberg schließlich eine eigene Kirche errichtet.

