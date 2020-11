Ennepetal: Wandel eines Ortsteils in Bildern festgehalten

Ennepetal. In unzähligen Fotos dokumentierte Eugen Engels den Wandel des Ortsteils Milspe. Einige zeigt der Heimatverein Ennepetal-Milspe in nun einem Heft.

Der Heimatverein Ennepetal-Milspe veröffentlicht erstmals eine Broschüre mit einer Auswahl von zumeist unbekannten Fotografien aus dem Nachlass von Eugen Engels (1911–1994).

25 Jahre lang, von 1962 bis 1987, hatte Eugen Engels den Verein als Vorsitzender geführt. „Ohne seinen unermüdlichen Einsatz hätte es die seit 1962 erscheinenden ,Ennepetaler Heimatbriefe’ wohl nicht gegeben“, schreibt der heutige Vorsitzende Theo Bicking im Vorwort. „Von 1966 bis 1989 berichtete er unter der Rubrik ,Unsere Milspe’ regelmäßig über Rückblicke und Aktuelles.“ Dem engagierten Heimatfreund wurde übrigens in Anerkennung seines herausragenden Engagements für die Bewahrung der Heimatgeschichte und der plattdeutschen Mundart 1989 das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Er dokumentierte den Wandel des Ortsteils Milspe: Eugen Engels Foto: Eugen Engels/Heimatverein Milspe

Mit seiner Kamera dokumentierte Eugen Engels vor allem die städtebauliche Umbruchphase seines „geliebten Heimatortes“ Milspe seit den 1960er-Jahren bis in die 1980er-Jahre. Aus dem einstigen Industriezentrum entstand ein Wohn- und Einkaufsort.

Die Broschüre bearbeitete Vorstandsmitglied Dr. phil. Hubert Köhler: „Anfang des 19. Jahrhunderts gab es schon einige ‚Fabriksken‘ in der noch kleinen Gemeinde Milspe, aus dem etwa 100 Jahre später ein bedeutender Industrieort hervorging“, erklärt Köhler. „In der Folgezeit siedelten sich in ‚In der Milspe‘ zahlreiche Zulieferbetriebe an. So gab es hier in den 1920er-Jahren etwa 20 Gießereien. In Folge der Strukturkrise der Montan- und Stahlindustrie in den 1970er-Jahren, konnten die meisten Gewerbe- und Industriebetriebe in Milspe nicht weiter bestehen.“ Einzelne Unternehmen zogen auch ins neu entwickelte Gewerbegebiet Oelkinghausen.

„Eugen Engels dokumentierte als umsichtiger Fotograf die tiefgreifenden Veränderungen. Seine Fotos sind Teil der Erinnerungskultur Ennepetals – die Beschreibungen und überlieferten Geschichten gehören freilich auch dazu“, meint Hubert Köhler. Die „Erinnerungen in Bildern“ würden einen detailreichen Einblick in den städtebaulichen Wandel des durch die Industrie geprägten Ortes an der Ennepe geben. Zu sehen sind beispielsweise Aufnahmen von Fabriken wie der Gießerei Emde oder von der Entstehung des Marktplatz mit dem ehemaligen Ringkaufhaus in den 80er Jahren. Auch Ansichten des 1978 eingeweihten Hauses Ennepetal sind zu finden. Zudem werden die Veränderungen auf der Voerder Straße in dieser Zeit gezeigt.

Ab 19. November zu haben Die bebilderte Broschüre „Erinnerungen in Bildern von Eugen Engels – Ennepetal-Milspe in den 1960er- bis 1980er-Jahren“ , herausgegeben vom Heimatverein Ennepetal-Milspe, kostet 3 Euro . Die Broschüre ist ab Donnerstag, 19. November, an folgenden Verkaufsstellen in Ennepetal erhältlich: Lotto Bülbring, Lindenstraße 19 in Voerde, Bücher Bochhammer, Mittelstraße 28 in Altenvoerde, Lotto Bohm im Heilenbecker Center und „Bärti“, Voerder Straße 52, in Milspe sowie Rüggeberger Lädchen, Rüggeberger Straße 241. Eine Bestellung ist außerdem möglich über die Website www.heimatverein-milspe.de .

Der Heimatverein Ennepetal-Milspe möchte die Leserinnen und Leser auf eine spannende Zeitreise in historischen Bildern mitnehmen, die ergänzt werden durch informative Geschichten und mündliche Überlieferungen. Die Broschüre „Erinnerungen in Bildern von Eugen Engels“ soll eine anregende Lektüre für all diejenigen sein, die die wechselvollen Ereignisse „In der Milspe“ bereits kennen, oder jetzt näher kennenlernen möchten.

Vorsitzender Theo Bicking, kann sich übrigens gut vorstellen, dass zukünftig noch weitere „Fotoschätze“ aus dem umfangreichen Nachlass von Eugen Engels veröffentlicht werden.