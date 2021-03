Ennepetal: Warnung vor dubiosen Anrufern

Ennepetal. Die Stadt warnt vor Betrügern. Anlass ist ein verdächtiger Anruf zum Thema Altbausanierung.

Eine aufmerksame Bürgerin berichtete der Stadtverwaltung von einem verdächtigen Anruf zum Thema Altbausanierung. Der Anrufer gab an, im Auftrag der Stadt Ennepetal Termine zur Beratung von Altbausanierungsmaßnahmen vereinbaren zu wollen und fragte nach dem Alter des Wohnhauses.

Vermutlich eine Betrugsmasche

Die Stadt Ennepetal weist darauf hin, dass sie niemanden beauftragt hat, Termine zu Beratungsgesprächen zu vereinbaren.

Es wird vermutet, dass es sich bei diesen Telefonaten um eine Betrugsmasche mit dem Ziel handelt, vorwiegend älteren Bürgerinnen und Bürgern unzureichende Handwerkerleistungen zu überteuerten Konditionen aufzudrängen und rät deshalb, keinesfalls entsprechende Termine zu vereinbaren.

Interessierte können sich melden

Das Beratungsprogramm ALTBAUNEU, das die Stadt Ennepetal in Zusammenarbeit mit der Energie Agentur NRW und der Verbraucherzentrale NRW seit längerer Zeit durchführt, sieht bei aktuellen Beratungsaktionen den umgekehrten Weg vor: Interessierte können sich bei der Stadt Ennepetal melden, an Vorträgen teilnehmen oder einen Beratungstermin in den Räumen der Verbraucherzentrale vereinbaren. Auskünfte dazu erteilt die städtische Klimaschutzmanagerin Dagmar Ellerkamp-Heidemeyer unter 02333/979 104.

Kreispolizei warnt vor unlauteren Haustürgeschäften

Im Zusammenhang mit unlauteren Angeboten hat auch die Kreispolizei Ennepe-Ruhr in dieser Woche eine Mitteilung veröffentlicht. Der Behörde zufolge werden der Polizei immer wieder Fälle gemeldet, in denen unseriöse Dienstleister für ihre Arbeit deutliche überhöhte Preise verlangen. Häufig werden solche Dienstleistungen direkt an der Haustür angeboten, teilweise findet man aber auch seriös wirkende Anzeigen oder Flugblätter in Zeitungen.

Die Polizei rät: „Wenn Sie einen Dienstleister, Handwerker oder Reinigungsdienst suchen, kontaktieren Sie mindestens zwei Anbieter. Lassen Sie sich von beiden Angebote erstellen, um einen Vergleich zu haben. Tragen Sie Kontakte von lokalen Notdiensten (Schlüsseldienst, Heizung und ähnliche) bereits im Vorfeld zusammen, damit Sie sie im Notfall schnell zur Hand haben. Nehmen Sie eventuell im Voraus Kontakt auf und lassen Sie sich über entstehende Kosten aufklären“.