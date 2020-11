Ennepetal: Weihnachtsbäume als Zeichen in dunkler Coronazeit

„Ein wenig Licht und Freude in diese dunklen Wochen bringen“: Auch vor dem Rathaus in Altenvoerde leuchtet ein Weihnachtsbaum.

Ennepetal. Jetzt leuchten Sie wieder, die Weihnachtsbäume an öffentlichen Straßen und Plätzen in allen Stadtteilen Ennepetals.

In manchen Stadtteilen war das Einschalten der Lichter am Weihnachtsbaum ein besonderes Ereignis mit Musik, Glühwein und vielen Gesprächen, organisiert von Vereinen und Verbänden.

In diesem Jahr geht das leider nicht, auch diese Veranstaltungen mussten der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. Dennoch wollte die Stadtverwaltung nicht auf den vorweihnachtlichen Lichterschmuck verzichten.„Ich finde es wichtig, den Menschen in den Ortsteilen mit den öffentlichen Weihnachtsbäumen ein wenig Licht und Freude in diese dunklen Wochen zu bringen“, findet Bürgermeisterin Imke Heymann, „in diesem Jahr muss in vielen Familien das Weihnachtsfest anders als gewohnt stattfinden und da tut es gut,wenigstens an dieser Traditionen festzuhalten“.

Deshalb war das Elektrik-Team der Ennepetaler Stadtbetriebe in den letzten Tagen fleißig unterwegs, um den Lichterschmuck rechtzeitig an den aufgestellten Tannen anzubringen.

Leuchten werden die Bäume bis Anfang nächsten Jahren, dann werden die Lichterketten überprüft und gut verstaut, um in der Adventszeit 2021 wieder einsatzbereit zu sein.