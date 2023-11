Ennepetal: Wer kennt diesen Einbrecher?

Ennepetal In Ennepetal wird ein Einbrecher auf frischer Tat ertappt und flüchtet. Die Polizei hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht.

Am Freitag gegen 11.14 Uhr drang ein unbekannter Täter durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Loher Straße in Ennepetal ein und durchwühlte das Schlafzimmer, bis er bemerkte, dass sich eine Bewohnerin ebenfalls in der Wohnung befand.

Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige eilig aus der Wohnung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden. Männlich, hellblaue kurze Jacke, schwarze Jogginghose mit großer weißer Aufschrift, kurze schwarze Haare, weiße Socken und weiße Schuhe.

