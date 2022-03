Ennepetal: Würdigt Stadt Solingen Revolutionär aus Voerde?

Ennepetal. Wird nach dem 1812 in Voerde geborenen Revolutionär und Kaufmann Wilhelm Jellinghaus eine Straße in Solingen benannt?

Dr. Monika Krause, die im Solinger Stadtteil Gräfrath groß wurde und jetzt in Wuppertal lebt, hat einen entsprechende Antrag bei der Stadt Solingen gestellt.

Wie berichtet, forscht Krause über das Leben des gebürtigen Voerders, der als Sohn eines Ofensetzers in Gräfrath zu Wohlstand kam. Er war Kaufmann, aber ein Freund der Arbeiter. Wie Dr. Monika Krause kürzlich in dieser Zeitung veröffentlichte, zählt Jellinghaus zu den ersten Demokraten, kämpfte im Bergischen zusammen mit hungernden Arbeitern gegen das „Warenzahlen“ und musste 1849 nach Amerika flüchten. „Er ist ein Vorbild”, schrieb Krause an die Stadt Solingen. „Nach ihm soll eine Straße benannt werden”, wünscht sich die Autorin. Seine Villa, die er wegen seiner Haltung verlor, stehe noch, aber Erinnerungen an den „wunderbaren und vorbildlichen Menschen Wilhelm Jellinghaus” fehlten.

Das Verfahren zur Straßenbenennung in Solingen könne länger dauern. Das teilte Andreas Salzmann, der in der Stadtverwaltung Solingen die Rats- und Gremienarbeit leitet, der Antragsstellerin mit.

