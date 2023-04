Ennepetal: Zönchen-Fete und „Wasser marsch“ für den Brunnen

Ennepetal. Der Verein „Voerderleben“ lädt zu einer Fete ins neu gestaltete „Zönchen“ ein. Dabei soll der restaurierte Brunnen wieder in Gang gesetzt werden.

Während die letzten Arbeiten in Zönchen noch im Gange sind, steckt der Verein „Voerderleben“ bereits mitten in den Vorbereitungen für ein rustikales Fest: Unter dem Motto „Bratwurst, Bier und Brunnenfreu(n)de“ lädt der Verein alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur Zönchen-Fete am Samstag, 6. Mai, von 14 bis 22 Uhr in das Voerder Zönchen ein.

An diesem Tag heißt es dann auch endlich wieder „Wasser marsch“ für den von vielen Voerdern vermissten Brunnen, dessen Sockel der Verein vom heimischen Bauunternehmen Blume umgestalten ließ und der Dank zahlreicher Helfer in neuem „alten“ Glanz erstrahlen wird.

Gegen 14.30 Uhr wird Bürgermeisterin Imke Heymann einige Worte an die Besucherinnen und Besucher richten, danach wird es Musik für Jung und Alt vom Band geben, am Abend gegen 18.30 Uhr wird auf der klitzekleinen Dorfbühne das Trio „Hinz, Kranz und Taudien“, das bereits auf dem Voerder Adventszauber 2022 begeistern konnte, mit Live-Musik für Stimmung sorgen. „Voerderleben“ selbst sorgt mit Bierstand und Bratwurst im Brötchen für das leibliche Wohl, am Nachmittag verwöhnt der Henri-Thaler-Verein zusätzlich mit seinen allseits beliebten Waffeln. Der Kinderschutzbund rückt mit seinem beliebten Spielmobil an. „Voerderleben“ sorgt außerdem mit einer Zönchen-Rallye bei den Kids für Kurzweil. Wer es schafft, alle Fragen zu beantworten und dann noch den monströsen „heißen Draht“ der Firma Siegfried Jacob Metallwerke GmbH & Co.KG bezwingt, dem winkt eine Gratiskugel Eis bei Familie Del Longo.

Die weiteren anliegenden Geschäfte Bennys Futterstube, Stil & Blüte Rudloff, Fritz und Lenchen und auch das Lindenlädchen und Pimpernell Naturkrams (beide auf der Lindenstraße) öffnen zum „Stöber-Tag“ ebenfalls bis 18 Uhr und bieten allerlei schöne Dinge für alle Sinne an. Der vom „Fetengeschehen“ etwas abseits liegende „Mortimer English Club“ im oberen Teil der Lindenstraße hat kurzer Hand entschieden, ebenfalls von 14 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür zu laden: Hier können interessierte Eltern alles zum Thema sprachliche Früherziehung erfahren und die Kinder selbst haben die Möglichkeit, ein tolles Sandbild zu basteln.

Die anliegenden Gastronomen Metaxa-Grill und Ristorante Vinoteca Noi im Zentrum des Geschehens haben beide ihre Unterstützung zugesagt, hier hängt aber die von Noi „Überraschungsaktionen“ von der vorhandenen Personalstärke ab. Der türkische Imbiss „Lezzet“ öffnet auch an diesem Samstag.

„Wir freuen uns sehr, dass wir seitens der Verwaltung ganz unkompliziert und schnell ,grünes Licht’ für unser kleines Fest bekommen haben“, sagt eine aufgeregte Bianca Herberg, die Vorsitzende von „Voerderleben“.

