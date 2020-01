Vor einem halben Jahr verließ Pfarrer André Graf die Evangelische Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg, um seinen Dienst in Namibia anzutreten. Seitdem ist die Stelle vakant, die den Bereich der vormaligen Gemeinde Rüggeberg, den Bezirk Homberge sowie einen Teil von Milspe umfasst. Doch inzwischen geht das Bewerbungsverfahren auf die Zielgerade. Im günstigsten Fall könnte ein Nachfolger zur Jahresmitte seinen Dienst antreten.

„Insgesamt drei Bewerber hatten wir im Verfahren“, erklärt Andreas Schulte, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Schwelm und Pfarrer in Altenvoerde. Zwei hätten bereits ihren Probegottesdienst gehalten, von denen der erste Kandidat allerdings seine Bewerbung wieder zurückgezogen hat, weil er andernorts eine Zusage erhalten hat. Nun steht noch der Probegottesdienst des dritten Bewerbers bevor, der am 23. Februar in der Milsper Kirche stattfinden wird. „Der Wahlgottesdienst findet dann am Sonntag, 8. März, um 16 Uhr in Milspe statt“, kündigt der Superintendent an. Schulte erläutert, dass wie in anderen Bereichen der Arbeitswelt der Markt für Pfarrer leergefegt sei. Die beiden noch im Rennen befindlichen Kandidaten – beide übrigens männlich – hätten sich aus Gemeinden heraus beworben.

Eine Pfarrstelle für 2850 Gemeindeglieder

Nachdem Pfarrer Graf im vergangenen Jahr seinen Weggang angekündigt hatte, gab der Kirchenkreis der Gemeinde die Zusage, dass die Stelle neu besetzt werden soll. Eine Pfarrstelle war ohnehin schon wenige Monate zuvor weggefallen, als Pfarrer Achim Härtel, der für den Gemeindebezirk Büttenberg und einen Teil von Milspe zuständig war, sich in den Ruhestand verabschiedete. „Wir haben im Kirchenkreis festgelegt, dass es pro 2850 Gemeindegliedern eine Pfarrstelle gibt“, erläutert Superintendent Schulte. In Zeiten rückläufiger Mitgliederzahlen bringt dies unweigerlich einen Stellenabbau mit sich. Schulte betont, dass es für die Gemeinden finanzielle Ausgleiche gebe.

Damit könnten professionelle Kräfte wie zum Beispiel Gemeindepädagogen stärker eingebunden werden, so dass sich die Pfarrer zuvorderst ihren Kernaufgaben widmen könnten. Es sei vor allem Aufgabe der Presbyterien, mit den vorhandenen Kräften zu haushalten und zu gucken, worauf sich diese konzentrieren sollten.

Dank an die Gemeinde

Da sich das Bewerbungsverfahren länger hinzog, muss die Gemeinde Milspe-Rüggeberg seit Monaten mit dem personellen Engpass umgehen. Neben Pfarrer Christoph Grefe, der für einen Teil von Milspe und nach dem Ausscheiden von Achim Härtel für Büttenberg zuständig ist, wirkt Pfarrerin Ellen Härtel zumindest eingeschränkt mit. Sie ist hauptsächlich für die Altenseelsorge zuständig.

Ev. Gemeinde… Wichernhaus als Predigtstätte erhalten Im Zusammenhang mit dem Wegfall der Stelle von Pfarrer i. R. Achim Härtel wollte die Evangelische Kirchengemeinde Milspe-Rüggeberg 2019 das Wichernhaus am Büttenberg als Predigtstätte aufgeben. Doch dem Förderverein Wichernhaus gelang es, dass der Beschluss zunächst ausgesetzt wurde. Pfarrer i. R. Detlef Holinski, der viele Jahre am Büttenberg gewirkt hatte, und Achim Härtel sowie Superintendent i.R. Fritz Potthoff und Prädikant Michael Lingenberg erklärten sich bereit, weiter Gottesdienste im Wichernhaus abzuhalten. Diese finden auch 2020 statt: immer am zweiten Sonntag eines Monats.

In Rüggeberg sprang mehrfach Harald Marohn ein. Er ist Prädikant (früher Predigthelfer genannt) und darf somit als Laie Gottesdienste gestalten. „Außerdem sind zum Teil Kollegen im Ruhestand oder ohne Pfarrstelle eingesprungen“, erklärt Christoph Grefe. Ebenso wie Superintendent Andreas Schulte dankt Grefe der Gemeinde, dass sie das so mitgetragen habe.

Nun ist das Ende der Personalknappheit absehbar. Nach der Wahl am 8. März wird der neue Pfarrer sich aus seiner bisherigen Gemeinde verabschieden und den Umzug regeln. Im Idealfall könnte er also etwa zur Jahresmitte seinen Dienst an der neuen Wirkungsstätte antreten.