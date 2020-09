Ennepetal: Zwei Einsätze für die Feuerwehr

Mehrfach ist die Feuerwehr Ennepetal am Montag im Einsatz gewesen.

Die Feuerwehr Ennepetal ist am Montag gegen 13 Uhr zu einem Rettungsdiensteinsatz in die Lohernockenstraße ausgerückt. Es galt, eine schnelle Erstversorgung zu leisten, da kein Rettungswagen in der Nähe des Einsatzortes verfügbar war. Die Einsatzkräfte betreuten und versorgten einen Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und unterstützten diesen weiter. Der Einsatz endete um 13.32 Uhr.

Um 15.40 Uhr macht sich die Feuerwehr Ennepetal auf dem Weg zur Scharpenberger Straße. In einer Firma hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Anlage wegen eines technischen Defektes ausgelöst hatte. Die ebenfalls mitalarmierte Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr musste nicht mehr ausrücken. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 16.24 Uhr.