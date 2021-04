Ennepetal: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall mit drei Autos

Ennepetal. Auf der Heilenbecker Straße ist ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen passiert. Zwei Personen wurden verletzt, davon eine schwer.

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Heilenbecker Straße wurden zwei Personen verletzt. Eine 60-Jährige, ein 49-Jähriger und eine 21-Jährige waren hintereinander auf der Heilenbecker Straße in Richtung Kölner Straße unterwegs. Als die 60-Jährige mit ihrem Opel in Höhe von Haus Nummer 77 anhielt, um nach links auf einen Parkplatz abzubiegen, hielt der 49-Jährige ordnungsgemäß mit seinem Alfa Romeo dahinter.

Die folgende 21-jährige BMW-Fahrerin bemerkte die Bremsvorgänge nicht und fuhr auf den Romeo auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den vor ihm stehenden Opel geschoben. Der 49-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall schwer und wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch die 21-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.